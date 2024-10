Sfide verità a Torino e Roma. Un'autostrada per Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

Il solito dubbio successivo alle nazionali: chi pagherà la pausa del campionato? La solita risposta: tutti e nessuno perché gli organici a disposizione degli allenatori consentono di variare. Eventualmente il problema riguarderà le squadre poi impegnate nelle tre coppe Uefa per non parlare del turno successivo di serie A. Dunque Juventus-Lazio di stasera rientra in questo discorso, così come Roma-Inter di domani mentre Milan, Bologna e Atalanta non hanno, nel week end, impegni delicati a meno di trappole imprevedibili. Detto così si dovrebbe dedurre che a godere del calendario altrui possa essere il Napoli in viaggio ad Empoli senza altro cui pensare. Si ricomincia con molti dubbi e poche certezze, classifica ristretta ma per alcuni sembra già arrivato il momento di spiegare la propria identità. La Juventus innanzitutto perché priva di mezza squadra di titolari affronta l'avversario peggiore, il più fresco, quello che ha minori pressioni, dunque la Lazio di Baroni e Lotito pronta a cambiare la cronaca propria e della formazione bianconera che presenta il misterioso Douglas Luiz sùbito in campo, dall'altra parte molta curiosità per vedere a Torino l'unico Tavares, Nuno, capace di stupire a differenza del suo compatriota portoghese, Carlos, il meno amato nel gruppo di famiglia. Vale lo stesso discorso per l'Inter all'Olimpico, la Roma non è ancora chiara attorno a Ivan Juric ma anche Simone Inzaghi sta cercando di meglio definirsi, comunque sfruttando la condizione strepitosa di Thuram e Dimarco. I risultati di Torino e Roma saranno significativi per la classifica ma soprattutto per la successiva sfida di domenica 27 a San Siro, già annunciata come la partita dell'anno.

Siamo già in campagna elettorale per lo scudetto, a sette mesi dalla conclusione. Da noi, per ora, si parla ancora di football, in Spagna, stasera, tutti morbosamente attenti ad osservare le mosse di Mbappé contro il Celta e le ombre svedesi.