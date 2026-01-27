Si alza il vento del boicottaggio Mondiale

Il calcio vuole far pagare il dazio a Donald Trump. Aria pesante intorno al prossimo mondiale Fifa, ragioni di sicurezza, per i tifosi, per le squadre, clima internazionale in fibrillazione, partecipazioni di nazionali in rappresentanza di paesi con gravissimi problemi interni, l'Iran su tutti, presenza di forze speciali per il ruolo di security di personalità del football e della politica. Il paradosso di Gianni Infantino, che ha consegnato il farlocco Nobel della pace calcistica a Donald Trump, ha spiazzato il mondo dello sport, non soltanto del pallone, l'annuncio dell'arrivo di agenti dell'Ice ai Giochi invernali di Milano-Cortina, poi smentito ma non definitivamente chiarito, aggiunge imbarazzo e preoccupazione. Il capo della Fifa, dall'ego spropositato, sta trascurando di come e di quanto la situazione politica mondiale sia cambiata, l'allargamento del torneo a 48 squadre risponde a ragioni elettorali e mercantili ma si espone a rischi di ordine pubblico, per di più per la distribuzione delle partite in tre nazioni, Stati Uniti, Messico e Canada, ben sapendo quali siano i rapporti tra la Casa Bianca e il Messico e l'annuncio di Trump, sarà lui a decidere la sede delle partite nel territorio statunitense, cancellando città che sono contro il suo mandato presidenziale.

A cinque mesi dal mondiale, sta prendendo corpo un movimento di opinione teso al boicottaggio del torneo, lo ha prospettato Oke Gottlich che è il presidente del St. Pauli e membro della federcalcio tedesca, parlando con l'Hamburger Morgenpost ha detto che "è il tempo di considerare seriamente e di discutere la partecipazione al mondiale".

Non va dimenticato come la Russia sia fuori da qualunque competizione calcistica e sportiva, il futuro è dunque opaco, la retorica che il calcio superi i conflitti viene smentita dalla realtà di campo e di battaglie, il boicottaggio degli atleti israeliani oltre a quelli russi, la strage di trentamila oppositori al regime di Teheran, gli atti criminali di Minneapolis, sono lava che scorre attorno al pallone. Il mondo del calcio discute arbitri e si agita per il Var ma non ha il coraggio di chiamare ad un tavolo di discussione Infantino chiedendo tutte le garanzie per un mondiale sicuro. Che la Fifa non può garantire.