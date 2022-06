Si schianta l'auto di Cristiano Ronaldo: la Bugatti da 2 milioni contro un muro

Brutte notizie per Cristiano Ronaldo: la Bugatti Veyron, una delle lussuose auto sportive dell'attaccante del Manchester United è rimasta coinvolta in un incidente stradale nei pressi di Maiorca.

Secondo quanto riportato dal tabloid Ultima Hora, l'auto del campione portoghese (attualmente in vacanza) è finita fuori strada lunedì mattina nel comune maiorchino di Bunyola. Alla guida del mezzo non c'era Ronaldo ma un suo dipendente che non è ancora stato identificato. Stando a quanto dicono i testimoni presenti sul luogo dell'incidente e fonti della polizia, l'autista ha perso il controllo totale dell'auto dopo di che denunciato quanto accaduto alla Guardia Civile e alla Polizia Locale di Bunyola.

La Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse dal valore di 2,1 milioni di euro, è uno dei gioielli della collezione di Ronaldo, che decise di acquistarla nel 2016 dopo la vittoria degli Europei. Auto da 1200 cavalli, quadriturbo, capace di passare da 0 a 100 in appena 2.8 secondi e con una velocità massima di 410 km/h, ha riportato gravi danni alla parte anteriore dellavettura e alla struttura con il rischio che la situazione degenerasse. Infatti tra le conseguenze dell'urto ci sono stati anche i danni ad un deposito di butano, gas infiammabile, che si trovava nelle vicinanze dell'immobile.

BREAKING Cristiano Ronaldo's Bugatti crashes into house in Majorca during family holiday https://t.co/5jgHKM12GD pic.twitter.com/K2Z7dIlzgQ — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) June 20, 2022

Ronaldo e la suggestione Roma

Secondo le ultime voci di mercato inglesi e spagnole Ronaldo dirà addio allo United per lo scarso feeling con il nuovo allenatore Erik ten Hag che a quanto pare preferirebbe puntare su profili più giovani. Rumors di mercato portano allo Sporting Lisbona ma anche alla Roma, alla ricerca di un giocatore dal profilo internazionale per aumentare esperienza e qualità.

Quest'idea, che ha subito scatenato grande entusiasmo nella Capitale, è destinata però a rimanere solo un sogno. Sono arrivate prontamente le smentite dal club che allontanano il portoghese da Trigoria. I motivi sono diversi. Innanzitutto la poca convinzione di puntare su un giocatore di 37 anni e che vorrebbe sicuramente almeno un contratto biennale. Poi ovviamente c'è il nodo ingaggio: Ronaldo guadagna 23 milioni di euro netti a stagione, anche dimezzandosi (ipotesi sempre da verificare) lo stipendio supererebbe di gran lunga il tetto stipendi del club giallorosso.

Inoltre Ronaldo non beneficerebbe del Decreto crescita, un fattore che allontana sempre di più il giocatore dalla Roma. Inoltre bisogna considerare il rapporto non idilliaco tra Ronaldo e Josè Mourinho già ai tempi del Real Madrid. Un motivo in più per cercare profili diversi su cui puntare per il presente e il futuro.

