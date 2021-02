Sibilia si candida a presidenza Figc ma la sua Lnd irride Maicon

Ha vinto il Triplete con l’Inter nella stagione 2009-2010 e ora a 39 anni di età (saranno 40 il 26 luglio) gioca in Serie D, nel Sona Calcio, in provincia di Verona. L’identikit, per chi non fosse addetto ai lavori e così tanto appassionato di calcio, è quello di Maicon, indomabile brasiliano che ha fatto felici i tifosi nerazzurri, oltre a Roberto Mancini e José Mourinho, che hanno avuto la fortuna di allenarlo. Ora il brasiliano fa felici i tifosi della squadra veneta, neopromossa in Serie D; nella Juniores del club, giusto per non farsi mancare niente, gioca il figlio Felipe.

Il ritorno in Italia di Maicon ha una data ed è quella dell’8 gennaio 2021, quando il calciatore ha firmato il contratto con la realtà della Lega Nazionale Dilettanti. Non c’è neanche bisogno di spiegare più di tanto la trionfale accoglienza che gli hanno riservato i sonesi e i tifosi dei rossoblù. Certo, Maicon non è più quello di un tempo, ma è pur sempre...Maicon. Un campione.

Non la deve pensare però allo stesso modo chi gestisce i canali social della Lega Nazionale Dilettanti di Cosimo Sibilia, che come ben sappiamo – avendovelo raccontato in questi mesi – si è candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sfidando Gabriele Gravina. E infatti succede che la pagina Facebook ufficiale della Lnd pensi bene di prendere in giro Maicon (peraltro capitano del Sona) con un video, con tanto di musichetta, nel quale viene "puntato" e superato da un avversario. Ma non è tutto, il filmato viene così presentato: "Quando all’improvviso ti ritrovi Maicon e lo salti facile facile...". Ecco, non ci sarebbe niente di male e di grave in una presa in giro del genere, anzi. Ma se lo sfottò arriva da un profilo ufficiale della Lnd di Sibilia, insomma, non è esattamente il massimo della vita, per non altro.

Ovviamente, è scoppiata la polemica e la Lnd, imbarazzata, ha dovuto fare marcia indietro, eliminando dalla propria pagina il video in questione, visti i tanti commenti negativi e vista anche la netta presa di posizione del patron della società veronese, che ha così tuonato: "Paolo Pradella, presidente, congiuntamente con il Direttivo del Sona Calcio, esprime il più vivo rincrescimento per un video postato su un organo ufficiale della Lnd nel quale si schernisce un nostro giocatore tesserato. Gli sfottò, entro certi limiti, possono fare anche parte di un tifo curvaiolo ma sicuramente quella della Lega non è curva idonea per lanciare o accogliere commenti di questo genere. Ci auguriamo che il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, voglia prendere atto di questo comunicato di protesta e che possa prendere provvedimenti verso i responsabili o le negligenze nel gestire gli organi ufficiali affinché la Lnd possa mantenere, integerrimo, il suo ruolo istituzionale" . Alle parole di Pradella si sono aggiunte, tra le tante, anche quelle del collega Davide Erba, numero uno del Seregno: "La Lnd da quando è gestita da Sibilia non è nuova a questi atteggiamenti vergognosi. Invece di valorizzare i campioni che si avvicinano al mondo della serie D li prendono in giro a mezzo social. Fortuna che tutte le compagini del calcio in vista delle elezioni federali hanno ben compreso il pericolo che può rappresentare per il calcio italiano".

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene (o quasi), ammesso però che non ricapiti. Ma per la Lnd di Sibilia – l’uomo che si candida a guidare il calcio italiano – è un altro, ennesimo e clamoroso autogol.