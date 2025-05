Una Signora tentazione tra ADL e Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una Vecchia Signora a essersi messa in mezzo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Il tandem che ha pilotato il Napoli al quarto scudetto della sua storia potrebbe, infatti, rischiare di separarsi a soli dodici mesi dall'unione, che ha riportato al vertice il club azzurro. A tentare il condottiero salentino il suo primo grande amore: quella Juve reduce dall'ennesima annata deludente e pronta ancora una volta a cambiare allenatore per provare a tornare a grandi livelli dopo la quinta stagione di fila conclusa a distanza siderale dal primo posto. In tal senso chi meglio di un serial winner come Conte per riuscirci. Ecco perché dalle parti della Continassa sono pronti a mettere sul piatto un contratto triennale con pieni poteri per convincere il tecnico salentino a tornare in bianconero. Conte - che in passato non ha mai nascosto il desiderio di tornare al timone della Juve - appare stuzzicato e tentato, ma non ha ancora dato la risposta definitiva al club torinese. Prima, infatti, vedrà Aurelio De Laurentiis per confrontarsi e decidere se proseguire in azzurro o riabbracciare la Vecchia Signora. Qualcosa nel loro rapporto si è sfilacciato dopo il mancato mercato invernale a detta di Conte, che si aspettava un innesto di livello per rimpiazzare Kvaratskhelia volato al PSG per 75 milioni e non il carneade Okafor. Lo svizzero, infatti, ha dato un contributo praticamente nullo alla causa napoletana con appena 36 minuti disputati. Le vittorie - si sa - sono salvifiche e possono a volte ricucire qualsiasi strappo. Vedremo. Il patron azzurro nel frattempo è già al lavoro per rinforzare il Napoli e alzare l'asticella delle ambizioni anche in Europa. Motivo per cui è vicino il colpo Kevin De Bruyne a parametro zero. Pronto per l'ex capitano del Manchester City un biennale da 8 milioni a stagione con opzione per il terzo anno. Una mossa che certifica la volontà di ADL di provare ad aprire un ciclo di successi ed evitare al tempo stesso gli errori del post Scudetto targato Spalletti nel 2023.

Ora la palla passa a Conte, anche se il Napoli - comunque vada il summit con Antonio - non intende farsi trovare impreparato. Tanto da aver già sondato il terreno per Max Allegri come eventuale sostituto. Il tecnico livornese si legherebbe fino al 2027 con opzione per il 2028. Spettatore interessato alla vicenda pure il Milan che vorrebbe Allegri, ma - in caso di addio di Conte - rischia di arrivare in ritardo, visto che il ds partenopeo Giovanni Manna si è mosso in anticipo in virtù dell'ottimo rapporto sviluppato con Allegri ai tempi della Juve. Domani parata e giro della città del pullman scoperto con a bordo i calciatori del Napoli.

La grande festa è appena iniziata all'ombra del Vesuvio; mentre martedì i tesserati azzurri saranno ricevuti in Vaticano dal Papa.

Un'agenda fitta di appuntamenti e che a metà settimana dovrebbe prevedere pure il faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis. Un incontro che potrebbe - in caso di separazione - far scattare l'effetto domino delle panchine in Serie A.