Ci resta lui

di Marco Lombardo

La chiamano Ferytale, e purtroppo non è la favola di Flavio Cobolli. Che aveva ragione a chiedere più considerazione da parte di tutti, purtroppo però l'ha fatto nel momento sbagliato perché una partita così brutta non la giocava da tempo. Dall'Australia, in realtà, battuto al primo turno dallo stesso avversario di ieri: ma in quel caso aveva il mal di pancia, stavolta gliel'ha procurato direttamente Arthur Fery.

A Wimbledon la bella storia è quella del britannico 114 del mondo (entrerà in Top 40), seconda wild card ad arrivare in semifinale dopo Goran Ivanisevic (che nel 2001 poi vinse il torneo), genitori francesi ma britannico da quando aveva 2 anni e una casa a 5 minuti dall'All England Club. Lì ha visto vincere i suoi idoli (Federer su tutti), e lì sul Centrale sfiderà domani Zverev, per la gioia di papà Loic (milionario e proprietario del Lorient in Ligue 1), di mamma Olivia (ex tennista e socia del Club) e della Regina Camilla, entusiasta nel Royal Box. Che bello, insomma, se non fosse che

Cobolli era in una di quelle giornate un po' così: Fery è stato perfetto, con quel fisico minuto ma scattante sempre in aggressione. Flavio ha avuto anche un break di vantaggio nel secondo set, ma poi perso il tie break è crollato. Ed ha passato più tempo a discutere con il suo angolo, papà Stefano in primis (mettiti in competizione, ha urlato), che pensare di come raddrizzare la giornata. Insomma non c'era, col fisico e con la testa, e quindi ora non resta che aggrapparci a Jannik Sinner, domani in campo nel primo match di giornata contro l'incrollabile Djokovic.

Anche perché pure Jasmine Paolini ha fatto le valigie: troppo pesanti i colpi della Kostyuk. Ma per come sono arrivata qui, il bicchiere del torneo è mezzo pieno: non è una favola a lieto fine, ma almeno ci assomiglia.

Risultati.

Uomini, quarti: Fery b. Cobolli 6-4, 7-6, 6-0; Zverev b. Fritz 6-4, 6-4, 6-2.

Donne, quarti: Kostyuk b. Paolini 6-3, 6-2; Noskova b. Mertens 6-3, 7-5. Oggi, semifinali femminili (ore 14.30): Muchova-Gauff, Kostyuk-Noskova.