Smart EQ, auto «tascabile» solo elettrica

Valencia Cosa di peggio del ciclone Gloria che si è abbattuto su Valencia e la Costa blanca per mettere alla prova la nuova generazione di Smart EQ tutta elettrica e con nuovo facelift?

Cosa di più sferzante di venti forza 10 e di onde del mare da Guinness, alte oltre 14 metri, per capire se la «tascabile» di casa Daimler sa essere indomabile anche nelle condizioni meteo estreme spagnole?

Una scenografia da effetti speciali che esalta le doti guizzanti dei suoi 82 cavalli potenziate dall'elettrico, con coppia disponibile subito, con partenza scattante ai semafori da 0 a 60 chilometri orari in 4,8 secondi e una frenata che, anche nelle strade di Valencia inondate dall'acqua, riesce a dare sicurezza e a cavarsela con destrezza nelle situazioni di pericolo da vera regina delle city electric car.

«Dopo due anni di progressivo crescendo green, il 2020 ha segnato per Smart lo switch alla trazione esclusivamente elettrica», spiega Maurizio Zaccaria, Smart & Innovative Sale Manager Italia. «Con grandi ambizioni per l'Italia dove è sempre l'auto più venduta a emissioni zero: se lo scorso anno abbiamo venduto 3mila Smart elettriche, quest'anno in Daimler si punta al raddoppio».

Una sfida da vincere offrendo la gamma di Smart EQ a un prezzo di attacco di 25mila euro comprensiva di wallbox da 3,7 kW con quattro P che siglano gli allestimenti disponibili. P come Pure, Passion, Pulse e Prime. E puntando su un'autonomia di 133 chilometri, assicurati dalla modalità Eco con la possibilità di fare l'80 per cento del pieno di energia in 40 minuti grazie al caricatore di bordo opzionale da 22 kW, in pratica impiegando meno tempo che per ricaricare uno smartphone.

Smart EQ ha un design dinamico e fluido come la Città delle arti e delle scienze di Santiago Calatrava, quasi invisibile per gli scrosci di pioggia e di vento che la «piccola» dribbla con un look più aggressivo: nuova calandra per distinguere Fortwo da Forfour, passaruota molto pronunciati, fari a Led integrati, interni più cool e spaziosi.

Ma anche digitali e connessi in virtù di un sistema di sofisticato infotainment e App mobile che permette di tenere sotto controllo questa Smart anche da lontano o di condividere l'auto con i familiari. E di ritrovarla, anche sotto l'uragano.

