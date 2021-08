"Sognavo l'Inter sin da bambino...". Tutte le false promesse di Lukaku

"È stato un lungo viaggio per me: sono arrivato qui da bambino e torno con esperienza e maturità. Tifo Chelsea sin da quando sono piccolo, questa società si sposa perfettamente con le mie ambizioni dopo aver conquistato la Serie A" . Sono le prime parole di Romelu Lukaku dopo l'ufficialità del passaggio al Chelsea.

Ha celebrato il suo ritorno a Londra, gettandosi alle spalle l'Inter in un attimo. Lukaku se ne è andato all'improvviso e senza nemmeno un saluto. Dopo lo choc iniziale, adesso i tifosi nerazzurri si sentono traditi. Perchè chiaramente il calcio moderno ci insegna che qualsiasi calciatore può andare via da un club a cui è legato, figuriamoci in una squadra più ambiziosa che gli assicura il doppio dell'ingaggio ma conta anche il modo, la forma con cui si fanno le proprie scelte. Soprattutto se quel giocatore diventa il simbolo della squadra, The King of Milano come amava definirsi lui, i tifosi meriterebbero una spiegazione o almeno un ringraziamento.

Verba volant, scripta manent dicevano i latini. E Lukaku ne ha fatte tante di dichiarazioni in questi mesi. Nel messaggio di fine anno il belga scelse i momenti più belli del decennio agli sgoccioli rivelando: "L'Inter era un mio sogno da quando ero un bambino. Tutti voi ragazzi sapete che amo Adriano da quando ero bambino. Essere qui ora è una vera benedizione, stiamo facendo bene ma dobbiamo continuare a dare tutto ciò che abbiamo. Ai tifosi dico che è un onore indossare questa maglietta e giocare a San Siro".

Prima di cominciare gli Europei, durante un'intervista rilasciata a Hln all'attaccante belga viene chiesto di indicare una preferenza tra due possibilità, Drogba o Maradona, Lebron James o Kobe Bryant, ma soprattutto Inter o Chelsea. Romelu non ha dubbi e risponde sorridendo: "Inter. Ho vinto con l'Inter ed era un sogno che avevo da bambino. In un posto ho avuto successo e nell'altro un fallimento..." . Nello stesso periodo ad una domanda sul suo futuro a Deviltime su Vtm dichiara: "Resterò all'Inter" . Era il 2 giugno, circolava il nome di Simone Inzaghi sulla panchina della squadra nerazzurra. In quella chiacchierata, Lukaku sottolinea anche di aver parlato con il nuovo allenatore e assicura: "È stata una conversazione positiva, voglio tornare a vincere lo scudetto assieme a lui".

Terminati gli Europei, Big Rom si gode le meritate vacanze e rientra alla Pinetina il 26 luglio. Ai microfoni di Inter Channel si dichiara fiducioso per la prossima stagione e ai tifosi nerazzurri promette: "Noi giocatori lavoreremo forte per realizzare i vostri sogni" . Sul mercato ancora tutto tace, il 1 agosto l'ex nerazzurro posta una foto su Instagram, con la frase "Milano 100" a corredare lo skyline della città meneghina alle sue spalle. A quel punto non sembrano esserci dubbi sulla permanenza all'Inter. Quella foto però resterà l'ultimo segnale di appartenza al mondo nerazzurro.

Pian piano i rumors sul ritorno al Chelsea diventano sempre più insistenti, i tifosi aspettano una presa della posizione del centravanti che non arriva. I londinesi affondano il colpo, accontentando le richieste della famiglia Zhang. Il gigante belga scappa via da Milano e colto dall'imbarazzo promette un messaggio ai tifosi nei giorni successivi, al momento non ancora arrivato. Forse ne arriverà presto uno preconfezionato, parole piene di retorica insomma, come le tante ascoltate in questi mesi. Quasi quasi è meglio dirsi addio così senza nemmeno un saluto.

