Solita Signora senza gioco alla vigilia di due sentenze

La Roma stacca il Milan e si sistema al terzo posto, allontanando di 5 punti l'Inter, quinta. Facile la vittoria sull'Udinese molliccia e mai reattiva, solite baruffe, lamenti e proteste all'italiana, con Mancini mattatore delle fiction codarde, Mourinho può ora dedicarsi al Feyenoord e a un futuro in champions, come il suo sodale romano Sarri. Ma la notizia divertente è arrivata da Reggio Emilia. Non è difficile scrivere della Juventus, basta riciclare un qualunque articolo sul gioco dei bianconeri, dal giorno del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei torinesi, fino a oggi: ritmi lenti e rilassati, passaggi inutili e prevedibili, per la maggior parte arretrati, continue e bizzarre scelte di formazione, non tutte dettate dagli infortuni, totale: la Juventus sconfitta dal Sassuolo ha ribadito i dati segnaletici di cui sopra, ridicola presenza di Paredes, affanni difensivi, abulia di Vlahovic e Di Maria, involuzione di Kostic, lacrime di Fagioli sostituito dopo l'errore sul gol, caos e indisciplina totale, non si tratta di pregiudizio ma di cartella tecnica di una squadra che avrebbe bisogno di fare punto e a capo, come è accaduto, e accadrà ancora, nei quadri dirigenziali. Il Sassuolo aveva battuto la Juventus nel 2015, vi lascio indovinare chi fosse l'allenatore dei bianconeri, lo stesso che quando, con il Milan, ne buscò 4 dallo stesso Sassuolo fu licenziato la sera stessa ma da un dirigente del calibro di Galliani. Oggi questa soluzione è impossibile a causa del faraonico contratto garantito al livornese dal geniale ex presidente, la dignità dovrebbe suggerire di farsi da parte o patteggiare, secondo nuova tendenza, almeno come gesto decoroso, sicuramente respinto. Mercoledì il collegio di garanzia presso il Coni fornirà la prima risposta e il giorno dopo la sentenza la squadra sarà a Lisbona per la partita contro lo Sporting, decisiva per il prosieguo in Europa league e per i pesantissimi conti del club. Tranquilli, ci pensa curto focinho, in portoghese corto muso.