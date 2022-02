Solo il Barça onora Diego: il Napoli affonda

Nello stadio intitolato a Maradona, un ex di entrambe le squadre, solo il Barcellona onora al meglio il Diez argentino. Napoli annichilito dai più blasonati avversari, retrocessi nella meno nobile Europa League (che ora proveranno pure a vincere), ma sicuramente più avvezzi alle sfide da dentro o fuori. L'illusorio e prezioso 1-1 dell'andata al Camp Nou sfuma in 13 minuti, quelli che bastano alla truppa blaugrana per mettere la gara sui giusti binari. E il poker che matura al termine di una notte sofferta è una punizione pesantissima per la squadra di Spalletti, che dà timidi segnali di risveglio solo nel finale e che ora proverà a sfidare le milanesi per uno scudetto che solo il grande Diego riuscì a regalare.

Finisce così come due anni fa in piena pandemia (allora erano ottavi di Champions), anche se con numeri invertiti: nel febbraio 2020 fu 1-1 a Napoli, poi ad agosto il Barça vinse 3-1 dopo aver rischiato solo all'inizio. Nella doppia sfida di questa stagione, i partenopei sono durati praticamente un tempo, il primo al Camp Nou. Poi solo sofferenza e due lampi in casa, quel rigore scovato dal Var che dà gloria a Insigne, alla sua ultima gara europea con la maglia del Napoli, e la rete nel finale di Politano. Il monologo del Barcellona inizia all'8' con il gol di Jordi Alba che conclude un contropiede fulmineo. Nemmeno cinque giri di lancette e il destro a giro da fuori area di Frenkie De Jong si infila nel sette. Il penalty di Insigne, procurato da Osimhen, è uno sprazzo d'orgoglio, in realtà il Napoli non riesce mai a fare il suo gioco, favorendo un Barcellona sornione che chiude i conti allo scadere del primo tempo con Piqué.

Il 4-1 di Aubameyang (23 gol in Europa League, quarto miglior realizzatore del torneo) sembra afflosciare i napoletani e il «Maradona», che si aspettava una notte diversa. Politano sui titoli di coda rende meno pesante il passivo. Oggi il sorteggio degli ottavi alle 12 (Sky Sport 24 e Dazn) con una sola italiana, l'Atalanta; alle 13 quello di Conference League con la Roma testa di serie.