Schiaffo dall'Inghilterra, Southgate: "Con l'Italia è finita così..."

"La partita è stata un pareggio, dobbiamo ricordarci di questo. Anche se hanno meritato di vincere il trofeo, non credo che quell'episodio sia stato decisivo" . Sono le parole del ct inglese Gareth Southgate, che torna a parlare della finale di Wembley, Inghilterra-Italia, giocata lo scorso 11 luglio.

A quasi tre mesi di distanza, la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra fa ancora discutere. Una sconfitta, evidentemente ancora difficile da digerire per gli inglesi per Southgate, che pur riconoscendo i meriti della Nazionale italiana, ci tiene a precisare come la partita nei tempi regolamentari fosse finita col punteggio di parità. Ad accendere la miccia è stata un'intervista dei giorni scorsi, rilasciata a The Athletic, da Leonardo Bonucci, che ha spiegato le grandi motivazioni del gruppo guidato da Roberto Mancini. "Volevamo dimostrare che il risultato non era già scritto" questo è stato il segreto della vittoria degli Azzurri.

Il retroscena di Bonucci

Ma non solo, Bonucci ha svelato le parole del calciatore Declan Rice che alla vigilia della finale con l'Italia hanno caricato gli azzurri: "Rice diceva che l'Inghilterra era 10 volte più motivata a vincere di noi". Il difensore della Juventus ha fatto capire come quella del suo avversario fosse stata una sparata poco opportuna, spiegandone anche il perchè: "Beh, sono il tipo di errori che fanno i giovani giocatori. Non puoi dire una cosa del genere. Non dovresti mai dire che vuoi qualcosa più di qualcun altro o che sei migliore di qualcun altro. Dovresti sempre metterti allo stesso livello del tuo avversario, mantenere un profilo basso e colpire al momento giusto. Questo è quello che abbiamo fatto noi".

A questo proposito Southgate ha assicurato di aver scoperto da poco questo aneddoto ma ha comunque bacchettato il suo giocatore, reo di aver peccato di presunzione: "Non sapevo nulla di questa storia fino a ieri. Credo che devi sempre pensare a ciò che dici pubblicamente, perché può essere usato come stimolo dal tuo avversario. Lo abbiamo fatto anche noi in passato e ci è servito. A volte certe cose, prese fuori contesto, sembrano più provocatorie di quanto lo siano. Se fosse andata davvero così sono sicuro che Rice ha imparato la lezione. Dovevamo essere abbastanza esperti da capire che forse gli italiani avrebbero usato quelle parole per caricarsi".

