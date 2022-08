Spalletti litiga furiosamente con un tifoso della Fiorentina: ecco cosa è successo

Duro sfogo di Luciano Spalletti contro il pubblico del Franchi, al termine di Fiorentina-Napoli. "Dietro la panchina ci sono sempre dei maleducati professionisti, sempre pronti a offendere" , le parole del tecnico del Napoli, protagonista di momenti di tensione al fischio finale.

Avvicinatosi al pubblico della prima fila, Spalletti ha litigato con un tifoso in particolare, che avrebbe tentato anche di colpirlo con uno schiaffo mentre l’allenatore gli rinfacciava un comportamento poco civile nel corso della partita.

Il Napoli frena in casa della Fiorentina e manca la prima fuga scudetto del campionato. Una partita a corrente alternata quella degli azzurri, che mancano l'occasione più ghiotta con Lozano ma soffrono la vigorìa della squadra di Italiano. Un pareggio giusto che porta Osimhen al primo posto con 7 punti insieme a Milan, Lazio, Roma, Torino e Atalanta.

Nell'intervista post-partita a Dazn, Spalletti si è lamentato degli insulti ricevuti durante i 90 minuti giocati allo stadio Franchi: "Maleducati professionisti, stanno dietro la panchina a offendere tutta la partita. Con i bambini a due metri che li guardano urlano "la tu' mamma, la tu' mamma", ma c'ha 90 anni poverina, hanno dei bambini vicino. A Firenze è sempre così. Parliamo di partita e non dei tifosi della Fiorentina, che offendono sempre".

Rabbia dopo il fischio finale anche per Victor Osimhen, che con gesti evidenti sembrava dare appuntamento fuori dallo stadio ad alcuni tifosi. Ma in questo caso i compagni hanno tenuto lontano il nigeriano dai tifosi fiorentini per evitargli guai peggiori. Vedremo se verranno presi provvedimenti. Anche a La Spezia, ieri, durante Spezia-Sassuolo, si erano levati cori contro Napoli.

Infine, in merito alla suggestione Cristiano Ronaldo, che sta infiammando gli ultimi giorni di trattative, Spalletti ha affermato: "Il Napoli ci pensa? Pensano a qualsiasi cosa riguardi la squadra. Da quando sono arrivato, sono tutti sul mercato. Ma quando una società offre 100 milioni per qualcuno (Osimhen, ndr) è difficilissimo non prendere in considerazione questa offerta".

