Splende Luna Rossa: per Bruni e Spithill il segreto è la partenza

Barcellona - Grande Luna Rossa nel secondo giorno delle regate preliminari: il suo incontro del giorno era contro American Magic, la barca americana che condivide il ruolo di favorita tra le sfidanti. Era quasi un derby, da questo punto di vista. Con una classifica che comincia a prendere forma si inizia a capire quale spettacolo ci aspetta. La indicazione è che ci sarà Match Race, vista due volte aggressiva e cattiva. Dal punto di vista dello spettacolo un salto di qualità rispetto a tre anni fa, e si capisce che chi parte davanti ha grandi vantaggi in un campo che ha poche corsie di sorpasso. James Spithill e Checco Bruni hanno parcheggiato in partenza American Magic portata da Tom Slingsby e Paul Goodison partendo poi per una cavalcata in cui sono praticamente sempre stati più veloci in ogni condizione. Per gli americani una batosta, per i nostri eroi un bomba energetica. «Abbiamo studiato la partenza a tavolino racconta Bruni e provato e riprovato al simulatore. Poi le cose sono andate come ci aspettavamo». Questo vuol dire che durante gli allenamenti hanno studiato i comportamenti in partenza di ogni avversario. Qualcosa di simile è successo anche nella regata in cui Emirates Team New Zealand ha stracciato Ineos Britannia che appare in difficoltà. Italiani e kiwi si dimostrano le due barche più concrete e con assetto migliore e anche veloce nel giorno in cui Alinghi Red Bull Racing e Orient Express hanno perso un po' malamente. «Mi aspetto di tutto, siamo contenti di come è andata oggi, siamo veloci ma non possiamo smettere di lavorare prosegue Checco Bruni . Se guardiamo alla scorsa edizione ogni settimana cambiavano le prestazioni delle barche e quello che era vero un giorno quello dopo cambiava.

Ineos nella Christmas Race era lentissimo, poi ha vinto i Round Robin». Checco dice bene, anche se sembra anche vero che chi parte con un vantaggio dovrebbe poi migliorare di conseguenza. Le regate di questa fase preliminare proseguono fino a domenica.