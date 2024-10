Ufficiale: Hugh Grant erede di Galliani

Ascolta ora 00:00 00:00

Alan Friedman da Caterina Balivo: "Ho visto una partita di calcio nella mia vita, era uno stadio puzzolente con tante lattine di birra per terra". La conduttrice de La Volta Buona: «Ma dov'eri?». Friedman: «Stadio Olimpico, era Roma-Barcellona e la gente urlava sempre». 3-0! Dovevano esultare in silenzio?

***

La scena del viola Palladino in tribuna col cellulare in mano mentre mandava dei vocali ci proietta nell'era degli allenatori Millennial. Quando arriveranno quelli della Gen Z daranno indicazioni con l'autotune, come nelle canzoni Trap?

***

Quelli di CalcioNapoli24 sono andati in giro per Napoli a chiedere la pronuncia del nuovo idolo del Maradona, lo scozzese Scott McTominay: tante interviste e zero pronunce uguali, accenti a caso e inglese maciullato. Format gustosissimo.

***

Dopo la pausa nazionali è tornata la cara e vecchia Serie A: polemiche a go go su arbitri, rossi dubbi e caos sui rigori. Ah, aria di casa.

***

Il Miami ha esonerato Antonio Nocerino dopo 28 sconfitte su 33 partite: aveva bisogno di tempo, ma questo calcio va veloce...

***

Balotelli accostato al Genoa fa bene a Pinamonti, doppietta col Bologna!

***

Alcune battute su Vinicius Tobias, il brasiliano ex del Real che si è tatuato il nome della figlia prima di scoprire di non essere il padre, sono state esagerate. Ma va detto che la storia, di spunti di riflessione, ne dava più d'uno...

***

L'esultanza esagitata in tribuna per il Como fa di Hugh Grant l'erede di Adriano Galliani.

