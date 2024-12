Adriano confessa: "Sono imbranato"

Ascolta ora 00:00 00:00

In Brasile lo abbiamo visto bere tanto con gli amici della favela, per questo c'è un po' di sollievo ora che sui social rimbalzano video di Adriano che canta Tiziano Ferro, l'Imperatore urla «sono un imbranato», e forse parla in prima persona.

***

A Cagliari la mascotte Pully sostiene sempre la squadra quando va sotto la curva a prendersi i rimproveri per lo scarso rendimento, ma a Torino la mascotte zebra è rimasta lontano quando i giocatori della Juve sono andati sotto la curva a prendersi i fischi per l'X col Venezia. Furba come una volpe, quella zebra.

***

Elon Musk ha lanciato la sua intelligenza artificiale e il Twitter Calcio ha prodotto immagini divertenti come Gasperini che scippa la coppa dello Scudetto a Inzaghi che l'aveva appena sfilata a Conte. Altre ai limiti del vergognoso, e oltre.

***

Spalletti con lo spauracchio Haaland. Fabio Caressa sui sorteggi dell'Italia per i Mondiali: «Mo se dobbiamo avere paura della Norvegia, andiamo a casa». Ancora?

***

Chissà che nostalgia ha Mario Balotelli a vedere che in Serie A c'è Zaniolo che fa gol, diventa il bersaglio dei tifosi ospiti e si prende pure i rimproveri dell'allenatore.

***

«Ballottaggio in famiglia nel Genoa visto che Sabelli e Vogliacco sono cognati». Riccardo Re, Sky.

***

«Trapani quarantatre, Trento quarantadue, abbiamo superato la fascia sciogli-lingua, e meno male, e allora torniamo a Giuseppe Bisantis». Massimo Marchesi, Radio1.

***

Periodo nero per Guardiola. «Gli uomini di Motta ci tenevano a dimostrare che la vittoria in Champions era principalmente demerito del City». @unfairplay

