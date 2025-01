Super Conceiçao e i capelli di Gullit

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la vittoria in Supercoppa Conceiçao sembrava Superman, dopo il pari con il Cagliari per l'intelligenza artificiale è in una cabina che si toglie il mantello (foto).

***

A San Siro nel 2026 ci sarà l'inizio dei Giochi, e mentre qui si discute se abbattere o no, il Camp Nou rifatto è quasi pronto e il nuovo Bernabeu è fantastico. Siamo fermi, a Milano allo stadio nel 2025 si muore di freddo e si vede pure in tv: sia il presidente del Cagliari Giulini che il giornalista di Dazn in onda avevano lo zuccotto di lana.

***

Si è giocato in Italia il Mondiale della King's league, che vuole soppiantare il vecchio calcio. I giovani non guardano più 90' di partita e si collegano per gli ultimi 20. Rispetto a un noioso Empoli-Verona preferiscono guardare dei campioni che fanno un gol dietro l'altro. Chi l'avrebbe mai detto...

***

Ruud Gullit ha postato una sua foto sui social con la scritta «manutenzione» mentre si faceva rizollare i capelli in un intervento tricologico. Una speranza per tutti, visto che lui negli anni '80 era famoso per le treccine: il suo cappello con i finti capelli attaccati era un oggetto cult.

***

La moglie del calciatore del Maiorca Dani Rodriguez si chiama Cristina Palavra e ha denunciato di essere stata molestata dal pubblico locale allo stadio di Geddah, dov'era per la sfida di Supercoppa di Spagna contro il Real. In Arabia, dove la FIFA ha deciso di fare i Mondiali 2032...

***

Le voci sul Napoli hanno fatto bene a Chiesa, ha fatto il suo primo gol col Liverpool.

***

Gli animalisti spagnoli vogliono Thiago Motta come matador, è l'unica persona che possa garantire la sicurezza del Toro.

