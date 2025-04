Ora Don Abbondio si chiama don Ibra

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il no del Diavolo a Paratici, Ibrahimovi per l'Ai di X resta come Don Abbondio sul Lago di Como. «Questo matrimonio non s'ha da fare». (Sopra).

***

Due anni fa il Milan ha venduto Tonali a 42 milioni e poi ne ha spesi altrettanti per Musah e Chukwueze. Un'operazione comunque migliore di quella della Juve che ha venduto Kean a 18 milioni e ne ha spesi 33 per Nico Gonzalez.

***

Non solo spiegazioni di tattica calcistica, sui social l'ex Lazio, Inter e Juve Hernanes spinge anche altri contenuti. In settimana il profeta spiegava che «la teoria dell'evoluzione non è reale».

***

Un assistente del Var bulgaro è stato pizzicato in tv col cellulare in mano su un'app di scommesse. Per evitare questi fatti i contrari alla tecnologia ora proporranno di togliere il Var.

***

L'Inter frena a Parma, senza la spinta sulla fascia dello squalificato Inzaghi è dura.

***

Riflessioni di un certo rilievo su Radio Serie A. «Menomale che Cacace non è spagnolo o avrebbe l'accento sulla prima a», Alberto Santi.

***

Anne Hathaway ha postato una sua foto con la maglia dell'Arsenal e stava molto bene, come sempre.

***

Hummels ha annunciato il suo ritiro del calcio e a Roma la battuta più sentita nei bar è stata «perché, gioca ancora?».

***

Bonan su Sky parla a Dodò mentre arriva l'allenatore della Fiorentina, e così tenta di seminar zizzania: «Qual è il grande difetto di Palladino?». L'esterno, con un gran sorriso: «Nessuno».

@dupply