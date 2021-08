Lo strano caso Napoli. Non vende, non compra ma lo danno favorito

Non ci ha messo troppo tempo la maglia numero 9 dell'Inter a trovare un nuovo proprietario. Toccherà, infatti, ad Edin Dzeko indossarla: ieri il bosniaco è sbarcato a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto biennale (5,5 milioni annui) col club nerazzurro. Un passaggio di testimone a distanza con Lukaku, atterrato a Londra dopo la dolce vita nel Principato di Monaco (sui social spopolava il video della sua serata al Twiga martedì sera...). Per Big Rom contratto quinquennale (15 milioni a stagione) e la camiseta numero 9 del Chelsea. A cedergliela quel Tammy Abraham, messo in uscita dalla dirigenza dei Blues e promesso sposo della Roma. Peccato che i giallorossi non abbiano fatto i conti con un terzo incomodo: l'Arsenal che ha già l'accordo con la punta. Riusciranno Pinto e Mourinho a far cambiare idea al centravanti inglesi? Tentativo in corso, con il general manager romanista precipitatosi ieri nella City per incontrare di persona Abraham.

La Roma intanto continua a dialogare con il Milan per la cessione di Florenzi, che ha declinato il Siviglia (al suo posto arriverà Montiel dal River Plate) per aspettare i rossoneri. Operazione in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni (non così agevoli). Le milanesi sono attivissime in queste ore: l'Inter insiste per Dumfries e punta a strappare l'ok del PSV entro il weekend. Offerti 15 milioni agli olandesi (ne vogliono 20), mentre il laterale destro ha già detto sì al club di viale della Liberazione (intesa quadriennale). Il Milan, invece, ha alzato il pressing sul Bordeaux per ottenere il centrocampista Adli: troppo alta la richiesta di 10 milioni più bonus fatta dai francesi. Maldini ora è al lavoro per abbassare il prezzo, confidando sulla volontà del giocatore di approdare alla corte di Pioli.

Non resta a guardare neppure la Juventus, che ieri ha fatto importanti passi in avanti per il rinnovo di Dybala fino al 2025. Per la Joya pronto uno stipendio da 8,5 milioni netti all'anno più premi per toccare quota 10 milioni (richiesti dal fantasista argentino). Nei prossimi giorni nuovo summit per chiudere l'accordo. A proposito di appuntamenti: calendarizzato per domani quello col Sassuolo per Locatelli. Balla ancora qualche milioncino tra offerta (32 milioni) e richiesta (35), ma filtrano sensazioni positive anche grazie alla ferrea volontà del giocatore che si è promesso alla Vecchia Signora da fine maggio e spinge per volare a Torino.

Chi invece finora è rimasto immobile è il Napoli: 0 acquisti, il rinnovo di Insigne in alto mare, ma tutto sommato a Spalletti potrebbe pure andar bene così. Senza cessioni dei big (Koulibaly e Ruiz in bilico) la squadra azzurra ha tutte le carte per dire la sua anche in chiave scudetto. Per una volta non fare mercato potrebbe rivelarsi un vantaggio...