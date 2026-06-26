Lo stregone e la macumba a Harry Kane

La notte prima dell'esame contro il Ghana, era stata agitata per Harry Kane. Strani tormenti e folla di pensieri, la partita poi e la prestazione sghemba del centravanti inglese avevano confermato la bizzarra vigilia. Tutto svelato: Nana Kwaku Bonsam (tradotto, sarebbe Diavolo) è uno stregone ghanese, passato alla cronaca per una macumba su Cristiano Ronaldo per bloccarlo nella partita contro il Ghana. Bonsam aveva utilizzato, per il rito, quattro cani, Cristiano fu più forte dello sciamano, segnò uno dei due gol con i quali il Portogallo superò il Ghana. La storia misteriosa del fattucchiere segnala che a 19 anni egli subì gravissime ustioni a causa di una esplosione di gas che gli cambiò i connotati e il senso dell'esistenza. Secondo narrazione sarebbe stato responsabile della morte del pastore TB Joshua. Bonsam ha spiegato di avere mandato una maledizione su Harry Kane, per evitare che segnasse un gol e dunque battesse il Ghana. Cosa che è effettivamente accaduta, Kane, tra l'altro, ha sbagliato una clamorosa occasione a pochi metri dalla porta e il pareggio non ha risolto i problemi della nazionale allenata da Tuchel. Lo stesso stregone ha aggiunto che la macumba ormai è scaduta, dunque Kane può tornare a segnare quanto, come e quando lo vorrà, a partire dal prossimo impegno contro Panama.

Oltre il mistero non va dimenticato che gli stessi calciatori, con loro allenatori e dirigenti, ricorrono a riti propiziatori, lancio del sale, preghiere, genuflessioni, braccialetti magici, anelli e tatuaggi, nel tentativo di tenere lontano il malocchio per poi alzare gli occhi al cielo e ringraziare, non si sa bene chi, per il gol o la parata decisiva. Di certo Harry Kane, oltre alle feroci marcature dei difensori avversari, dovrà toccare legno, come dicono gli inglesi, pensando che gli alberi siano dimora di spiriti e divinità.