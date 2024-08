Subito il replay di 4 delle ultime 5 finali di Champions

Ascolta ora 00:00 00:00

Niente male per essere la prima fase. Che ci sarebbero stati molti big match lo si sapeva, e d'altra parte è stato uno dei motivi della riforma Champions, ma dall'urna o meglio dal computer di Monte Carlo sono usciti addirittura 8 accoppiamenti che rappresentano 11 finali di Coppa Campioni. A partire dal replay di 4 delle ultime 5 finalissime: Real-Borussia (finale 2024), Manchester City-Inter ('23), Liverpool-Real Madrid ('22) e Bayern-Paris St.Germain ('20). Ma Real-Liverpool era stata finale anche altre due volte (nell'81 e nel '18), così come lo è stata due volte Milan-Liverpool ('05 e '07) e una volta Milan-Real (1958), Benfica-Barcellona ('61) e persino l'Aston Villa, che torna in Champions dopo 42 anni, ritrova il Bayern, avversario nella finale vinta nel 1982.

Questo per dire che la SuperChampions non ha certamente tradito le attese, considerando che anche per le nostre squadre ci saranno subito dei top match: se l'Inter avrà la possibilità di prendersi la rivincita sui Citizens, la Juve potrà finalmente cercare di abbattere il tabù Benfica, da cui è stata eliminata due volte nelle semifinali di coppa Campioni ('68) ed Europa league ('14) e persino nel girone di Champions di due anni fa in cui ha perso due volte. Su 8 precedenti, i bianconeri l'hanno spuntata una sola volta (3-0 in Uefa '92-93). Così come l'Atalanta avrà la possibilità di prendersi subito una rivincita con il Real dopo il ko di quindici giorni fa in Supercoppa.

Altri incroci richiamano precedenti favorevoli. L'Inter ad esempio ritrova per la terza volta il Monaco dopo averlo eliminato in Coppa Campioni nel '63 e nella semifinale Uefa '97, così come la Stella Rossa ricorda i quarti vittoriosi di Coppa Campioni '81. Stella Rossa che ha sempre portato fortuna al Milan, che dopo averla eliminata nell'88-89 (grazie anche alla famosa nebbia di Belgrado) e nel 2006-07, ha sempre vinto la Champions. La Juve invece sorriderà pensando all'Aston Villa, battuto due volte nei quarti di Champions dell'83.

Infine il Bologna, che torna in Champions dopo 60 anni e va due volte a Lisbona (Sporting e

Benfica) e due volte in Inghilterra (Liverpool e Aston Villa) trovando sette avversari inediti su otto: l'unico con cui ha dei precedenti è lo Sporting con un passaggio del turno a testa sempre in Uefa nel '90 e nel '98.