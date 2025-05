Il sudoku di fine stagione e quella contemporaneità da rispettare

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è l'organizzazione della finale di Coppa Italia (oggi a Roma conferenze stampa e allenamenti di Milan e Bologna, domani la sfida all'Olimpico) ma in via Rosellini, sede della Lega Serie A, si cerca anche di comporre il sudoku degli ultimi due turni di campionato: per ora gli unici verdetti sono la Champions dell'Atalanta e la retrocessione del Monza.

Per gli altri posti, tutto aperto, con un rischio spareggio in gara secca per lo scudetto (Napoli avanti di un punto sull'Inter) e in sfide di andata e ritorno per la salvezza (Lecce ed Empoli appaiate in classifica ma al momento condannate), la lotta allargata per la Champions e per evitare la B. Oggi verrà comunicato il programma della 37ª giornata: a parte l'inutile Genoa-Atalanta che si giocherà sabato alle 20.45, il principio della contemporaneità fa sì che le sfide debbano essere programmate tutte di domenica ma con due slot alle 18 e alle 20.45. C'è chi preme sulla soluzione di giocare prima le gare per scudetto e corsa europea (cinque) e in serata quelle per la salvezza (quattro), ma potrebbe anche essere il contrario. La partita tra Parma e Napoli che incrocia lotta tricolore e retrocessione andrebbe comunque in scena in orario diverso rispetto alle proprie rivali.

Ancora più complicato sarà comporre il programma dell'ultima giornata (il cui annuncio sarà dato lunedì 19), ma è chiaro che intanto vada trovata una collocazione per gli eventuali spareggi. Soprattutto per quello scudetto con l'Inter che avrà sabato 31 l'impegno nella finale di Champions.

Se il discorso tricolore si chiuderà domenica (vittoria del Napoli, sconfitta dell'Inter), Conte festeggerà il titolo domenica 25 alle 15 in casa, l'Inter anticiperà la sfida di Como a giovedì 22 o venerdì 23. Se invece tutto resterà aperto, bisognerà programmare una finestra a metà settimana (mercoledì 21) per gli anticipi di partenopei e nerazzurri e poi programmare al massimo per domenica lo spareggio.