Dopo la Supercoppa, Juve-Milan va in scena con un look diverso

Ascolta ora 00:00 00:00

A sole due settimane di distanza dalla sfida in terra araba Juventus e Milan si ritroveranno sabato alle 18 nuovamente l'una contro l'altra. Con un look molto diverso. Il Diavolo grazie all'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao ha sviluppato maggior carattere e determinazione. Non a caso le tre vittorie in quattro gare sono tutte arrivate in rimonta durante il secondo tempo. Serve ora un ultimo step a livello di approccio alla gara. Per farlo non sarebbe male aggiungere un po' di leadership all'organico. Motivo per cui dalle parti di via Aldo Rossi valutano con attenzione la possibilità di arrivare al capitano del Manchester City Kyle Walker (foto a destra), che ha chiesto di essere ceduto e strizza l'occhio ai rossoneri. Il suo attuale ingaggio (6,5 milioni annui più bonus) appare fuori portata. Se il terzino inglese accettasse un accordo fino al 2027 da 4 milioni a stagione, allora l'affare potrebbe prendere corpo. Ibrahimovic e Moncada sono al lavoro pure per aggiungere un mediano alla rosa rossonera e soprattutto un attaccante. Manca un goleador dotato di killer instinct per concretizzare al meglio le occasioni prodotte.

Difficilmente però ci saranno innesti per la gara dell'Allianz Stadium, dove invece saranno presenti i primi due colpi di mercato targati Giuntoli. Ieri la Vecchia Signora ha ufficializzato l'arrivo del terzino destro Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes per 12,5 milioni più 2,5 di bonus (contratto fino al 2029). Il laterale portoghese si candida a una maglia da titolare, visto che Savona e Cambiaso non sono apparsi brillantissimi nelle ultime gare. Oggi invece visite mediche e firme di rito per Kolo Muani (foto a sinistra), che piaceva anche al Milan oltre che a Tottenham e Manchester United. La Juventus è arrivata prima degli altri e se l'è accaparrato in prestito secco dal PSG. Se Vlahovic non dovesse recuperare, il francese potrebbe partire dall'inizio contro il Diavolo.

A proposito degli incroci tra Juve e Milan: i bianconeri dopo la partita di campionato potrebbero tornare alla carica per Tomori, visto che il Barcellona ha alzato il muro per Araujo, che sta rinnovando fino al 2029 coi catalani.

Il centrale inglese dei rossoneri, però, adesso è tornato titolare con l'arrivo di Conceiçao al posto di Fonseca. Fosse rimasto il portoghese sarebbe stata quasi automatica la cessione. Ora sembra più complicato, a meno di offerte molto importanti (almeno 30 milioni). La caccia della Juve al difensore continua