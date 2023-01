SuperG, ancora una superBrignone

Triplete azzurro solo di poco più abbondante del podio nel secondo superG di Sankt Anton. Vince Lara Gut Berhami (36simo sigillo, 70simo podio), ma è l'unica nota elvetica in terra austriaca. Loro e Lara: dietro c'è solo tanto azzurro con Federica Brignone, seconda a 15/100, Marta Bassino terza a 19/100 e, appena fuori dalla top 3, Elena Curtoni (52/100). È un'Italia bellissima, a poche settimane dal Mondiale. È un Italdonne superba che si è già vista in stagione perché ognuna di queste campionesse ha già vinto e fatto podio, anche in doppietta in questa annata super. Nel giorno di riposo di Sofia Goggia che, dopo 3 vittorie, 1 podio, ma anche una mano rotta e la caduta di sabato, si prende una pausa di prudenza, ci pensano le altre. Il testimone è in ottime mani: Brignone non scende dal podio è il numero 52, secondo in stagione oltre alla vittoria di sabato che ne ha sbloccato l'umore in gara 1. Bassino, giunta al volo a Sankt Anton, saputo che il menù recitava due superG, centra il suo quinto podio dell'anno, oltre alla vittoria di Sestriere. Curtoni ha già in carnet un podio e una vittoria, proprio davanti a Goggia, a Sankt Mortiz, nell'altra doppietta azzurra targata 2023. Vanno tutte forti e trascinano anche le altre: fra la 20sima e la 22 sima posizione ecco un altro terzetto con Roberta Melesi, Karoline Pichler e Laura Pirovano. Fuori ancora entrambe le Delago. «Un ottimo week end», dice Brignone. Ora arrivano 5 gare in Italia, fra Cortina e Plan De Corones: «Cerco polivalenza e siamo una squadra forte», aggiunge Bax. Curtoni aveva aperto il week end da leader del ranking di superG, dove ora si è issata Brignone a 209 contro i 190 della valtellinese, terza a tallonare Gut (192): «Ma la stagione è ancora lunga». E, per ora, soprattutto, azzurrissima. Appuntamento a Cortina da mercoledì con le prove di discesa.