Al supermarket della Premier solo Chiesa non va in saldo

Chiamatelo pure Supermarket Manchester United. L'arrivo dei saldi ha fatto drizzare le antenne a Milan e Juventus, pronte a fare shopping in casa dei Red Devils e a cogliere opportunità vantaggiose tra i big attualmente scontenti alla corte di Ruben Amorim. I nomi evidenziati in rosso sulla lista degli esuberi sono quelli di Joshua Zirkzee e Marcus Rashford.

Il primo può partire, qualora dalle parti di Old Trafford arrivi uno tra Gyokeres e Osimhen. Zirkzee vorrebbe ricongiungersi al suo mentore dei tempi bolognesi Thiago Motta, che lo aspetta a braccia aperte. Il dt bianconero Cristiano Giuntoli sta lavorando al prestito con diritto di riscatto; mentre gli inglesi chiedono l'obbligo. Serve pazienza, ma in casa Juve filtra il desiderio di provare ad accontentare Motta, realizzando il grande colpo. Lo stesso che spera di piazzare il Diavolo, che studia la fattibilità dell'operazione Rashford, ormai sempre più un separato in casa. Lo United può cederlo in prestito, ma l'elevato ingaggio della punta (13 milioni) spaventa anche per un prestito semestrale. Tradotto: serve che il Manchester si faccia carico di almeno il 50% degli emolumenti. A fargli spazio sarebbe Okafor, che può essere ceduto a titolo definitivo al Lipsia. Per la mediana Milan sempre vigile su Bondo (Monza) e valuta l'opzione Cristante, proposto dalla Roma che vorrebbe riscattare Saelemaekers.

Le mosse dei giallorossi si intrecciano pure con quelle interiste: Ranieri sogna Frattesi per la mediana, ma l'Inter non vuole privarsene a meno di offerte da 40 milioni in su. Rinnovo a un passo con la Roma per Dybala, che ha respinto le avance del Galatasaray per restare nella Capitale. Oggi lo scambio di portieri tra Napoli e Cagliari: in Sardegna arriva Caprile (prestito con diritto di riscatto a 8 milioni); mentre Scuffet approda alla corte di Conte in prestito secco. Gli azzurri aspettano ora Danilo (ai titoli di coda con la Juve) per puntellare la difesa. Molto attiva anche la Fiorentina: in arrivo Folorunsho (in prestito con diritto di riscatto dal Napoli) e Pablo Marì (al Monza può andare in cambio Moreno). Doppietta del Como che ingaggia il portiere Butez dall'Anversa per 3 milioni (contratto fino al 2028) e l'esterno offensivo Diao dal Betis Siviglia per 12 milioni (accordo fino al 2029): ora Fabregas vorrebbe un elemento d'esperienza per la mediana. Nome individuato nel suo ex compagno dei tempi del Chelsea Matic, che può lasciare il Lione e gradirebbe tornare in Italia dopo l'esperienza alla Roma.

Chi invece non tornerà, almeno per ora, nel nostro campionato è Federico Chiesa, che dovrebbe restare al Liverpool.

L'esterno offensivo si sta lasciando alle spalle i guai fisici, che l'hanno tormentato nella prima parte di stagione e appare pronto a tornare protagonista. Discorso diverso per Lorenzo Insigne: l'ex capitano del Napoli ha rotto col Toronto e sogna il ritorno in Serie A. Tu chiamale se vuoi occasioni...