"Svegliati!". La gaffe di Cuadrado dopo la Coppa Italia

La Juventus ha vinto 4-1 contro la Sampdoria in Coppa Italia, buon viatico per il big match di campionato di domenica sera contro il Milan di Stefano Pioli. A sbloccare il match dello Stadium ci ha pensato una punizione di Juan Cuadrado che ha beffato il portiere dei blucerchiati. Il colombiano a fine partita ha celebrato una vittoria importante sui social ma la sua gaffe non è passata di certo inosservata soprattutto tra i suoi compagni di squadra. L'ex Chelsea, Fiorentina e Udinese ha prima definito il suo compagno Dybala un mago ed ha poi festeggiato con un +3, come a dire: "Abbiamo conquistato i tre punti", scambiando di fatto la Coppa Italia per il campionato. "+3 cosa? Ahahaha", il commento ironico di Dybala alla gaffe di Cuadrado. Dopo l'argentino anche lo spagnolo Alvaro ha punto il compagno di squadra: "Incredibile, svegliati panita!".

Voglia di rivalsa

La Juventus vuole chiudere in crescendo e potenzialmente con un titolo questa stagione che nella prima parte ha regalato più dolori che gioie. Coppa Italia e Champions League sono ancora due obiettivi alla portata, mentre per la lotta scudetto la Vecchia Signora è un po' attardata anche se nel calcio mai dire mai. L'ambiente sembra aver ritrovato compattezza e anche i risultati iniziano ad arrivare. Il prossimo match di campionato contro il Milan di Stefano Pioli sarà uno spartiacque importante per la squadra di Allegri che vincendo darebbe un grande segnale a tutti. Con tre punti, infatti, la Juventus salirebbe a quota 44 punti, a soli quattro punti proprio dal Diavolo.

L'obiettivo della Juventus, ad oggi, ovviamente è arrivare in Champions League e con gli ultimi risultati è ampiamente alla portata. Cinque squadre per quattro posti e ancora 16 giornate da giocare che si preannunciano infuocate ed interessanti. La Juventus c'è e ha ritrovato anche lo spirito dopo una prima parte di stagione molto difficile. L'infortunio di Chiesa è stato sicuramente un brutto colpo da attutire ma il ritorno al gol, il secondo consecutivo, e di Paulo Dybala sono le notizie liete per Allegri con la società che ora si augura di trovare anche un accordo per il prolungamento del contratto del 28enne di Laguna Larga.