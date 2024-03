Sogno finito per Nardi. Test Lehecka per Sinner

È terminata ieri l'avventura di Luca Nardi negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. Il pesarese, sorprendentemente vittorioso nel turno precedente contro Djokovic, non è stato in grado di replicare la medesima prestazione al cospetto del padrone di casa, Tommy Paul (n.17 ATP), impostosi per 6-4, 6-3. Un risveglio dal sogno per il classe 2003 che però potrà giovare di questa esperienza. Oggi, invece, Jannik Sinner tornerà in scena per dare la caccia alla semifinale. Portato a 18 il computo delle vittorie consecutive e a 150 quelle sul cemento in carriera, primo tennista nato dal 2000 in poi a raggiungere questo traguardo, il n.3 del ranking non vuol fermarsi. Il match contro Shelton, negli ottavi, ha confermato la grande solidità del giocatore italiano, capace di disinnescare l'ardore tecnico e fisico dell'americano. Una nuova sfida all'orizzonte, opposto a un tennista che a fari spenti si sta facendo largo, il ceco Jiri Lehecka. Nativo di Mladá Boleslav e coetaneo di Jannik, il suo percorso ha avuto meno sussulti di quelli del 22enne di Sesto Pusteria, ma il suo talento sta iniziando a emergere. Si pensi ai quarti raggiunti negli Australian Open 2023 e all'affermazione nel torneo di Adelaide quest'anno. Nel 1000 californiano, gli squilli nei match contro il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas sono stati un bel biglietto da vista. A livello ATP i due non si sono mai incontrati, ma c'è un lontano incrocio nel Challenger di Ostrava del 2019, quando sul rosso ceco la spuntò Sinner per 6-4, 6-2. Si punterà a una replica del riscontro menzionato per portare avanti anche la sfida a distanza per il n.2 del ranking con Alcaraz, che giocherà contro il tedesco Zverev. Qualora l'iberico e Sinner prevarranno, si incontreranno in un penultimo atto che metterà in palio la piazza d'onore mondiale alle spalle di Djokovic.