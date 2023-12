Il tifosi del Boca non sanno mai tenere la boca chiusa

Sono tempi lessicali controversi ed è un attimo finire nel caos, così su Radio1 Scaramuzzino indica chi fischia in Fiorentina-Verona cercando di accontentare tutti: «Il direttore di gara Ferrieri Caputi. O la direttrice, come preferite».

***

Quando per nove anni vinceva solo la Juve opinionisti e giornalisti d'area dicevano «l'arbitro è l'alibi dei perdenti», ora si infervorano in tivvù rivendicando torti in ogni partita di Madama. Bel gesto. Solo gli stupidi non cambiano idea.

***

Dopo essere andato sotto 2-0 quella vecchia volpe di Hodgson si è tolto lo sfizio di pareggiare al 93' contro Guardiola e di sfotterlo con una beffarda risata in faccia: una delle scene più divertenti dell'anno, non solo del weekend.

***

Dazn al 45' di Napoli-Cagliari trasmette una bordata di fischi del Maradona: sembrava una contestazione a Mazzari e ai suoi ma il pubblico, invece, era arrabbiato con l'arbitro per i tanti falli subiti da Kvara. Fischi per fiaschi.

***

In Bologna-Roma c'erano in campo Cristante, Kristensen e Kristiansen: mancava solo Testimone di Geova!

***

Il Mister dell'Udinese Ciofani: «Abbiamo preso un rigore da pollacchiotti».

***

Di Caprio ha detto di non conoscere l'Arsenal e Özil gli ha risposto: «Certo, ha più di 25 anni». Alludendo all'età alla quale il premio Oscar cambierebbe le fidanzate. Come presa in giro, se ne ricordano di più pesanti.

***

In Argentina i tifosi del Boca Juniors hanno criticato Milei per la svalutazione del Peso. Non hanno tenuto la boca chiusa.