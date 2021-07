Tokyo 2020, le Olimpiadi si disputeranno senza pubblico

Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza spettatori a causa della ripresa dei contagi di Covid-19 nella capitale giapponese. Lo ha annunciato il ministro nipponico con delega ai Giochi Olimpici, Tamayo Marukawa, dopo averne discusso con gli organizzatori, riferisce l'agenzia stampa Kyodo.

La decisione è stata presa dal consiglio direttivo, composto dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto e dalla governatrice Yuriko Koike, assieme alla ministra per lo Sport Tamayo Marukawa. Come noto i Giochi Olimpici si svolgeranno dal 23 luglio e all'8 agosto. Nelle ultime settimane il Giappone sta combattendo una nuova ondata di casi di Coronavirus. Ieri Tokyo ha registrato 920 nuovi casi rispetto ai 714 della settimana precedente e al momento soltanto il 15% della popolazione giapponese è completamente vaccinato. La situazione epidemiologica aveva già convinto il governo giapponese, nella giornata di giovedì scorso, a decretare lo stato di emergenza sanitaria a Tokyo per tutta la durata delle competizioni. In ogni caso le nuove misure entreranno in vigore il 12 luglio e resteranno valide fino al 22 agosto. In più bar e ristoranti non potranno servire alcolici e dovranno chiudere entro le ore 20:00.

Nel Paese si era lungo discusso se posticipare o addirittura cancellare le Olimpiadi a causa dell'aumento dei contagi. Inizialmente si era previsto un limite di accesso ai luoghi in cui si svolgeranno le gare: di 5mila spettatori o il 50% della loro capacità – sempre con un tetto massimo di 5mila spettatori – capienza che era in ogni caso più bassa rispetto ai 10 mila previsti in principio. Questa ipotesi è stata abbandonata dopo che il governo giapponese ha posto Tokyo in stato di emergenza fino al 22 agosto per motivi sanitari. Alla fine è giunta del decisione del governo, che rompe ogni indugio: "Prendendo in considerazione l'effetto delle varianti del coronavirus e per non lasciare che i contagi si diffondano nuovamente nel resto del Paese, dobbiamo rafforzare le nostre contromisure" , ha spiegato il primo ministro, Yoshihide Suga.

La presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto ha commentato: "E' un peccato che i Giochi si svolgano con queste limitazioni, chiedo scusa a chi aveva acquistato i biglietti". La misura, probabilmente, riguarderà oltre a Tokyo anche le tre prefetture circostanti, Chiba, Kanagawa e Saitama e scuote atleti e appassionati quando ormai mancano due settimane dal via.

