Torna l'Italmoto: storica Aprilia. E Dovi va da Vale

Per un giovane talento della MotoGP, passare dalla squadra satellite al team ufficiale di una Casa costruttrice è un po' come per un calciatore di belle speranze lasciare la provinciale dove si è messo in mostra per un club in lizza per lo scudetto e la Champions League. C'è la possibilità di fare il grande salto ma anche il rischio di bruciarsi, schiacciati dalla necessità di doversi confermare stabilmente a livelli di eccellenza.

Fabio Quartararo (senza accento sulla O, perché è sì francese ma di origini siciliane) questo pericolo può ben dire di averlo già scampato. Sulla Yamaha che per tanti anni è stata di Valentino Rossi ha vinto al secondo Gran Premio, ripetendosi poi a più riprese per un totale di cinque vittorie, l'ultima quella limpida di Silverstone, in Gran Bretagna, dove ha lasciato sfogare per un po' i fratelli Espargarò in testa alla gara per poi superare entrambi di slancio e controllare agilmente la situazione fino al traguardo. Ora la classifica iridata gli sorride ancor più di ieri, con 65 punti di vantaggio su Bagnaia e Mir e 67 su Zarco, tre piloti che fino ad oggi il successo lo hanno inseguito invano.

Ce n'è abbastanza per dire che il francesino ha mezzo titolo in tasca, ma non è per questo che molto presto si aprirà una bella finestra sul 2022, con importanti anticipazioni di quello che avverrà nella prossima stagione. Tutto è cominciato con l'uscita anticipata di Maverick Vinales dal team ufficiale Yamaha e il suo passaggio immediato all'Aprilia, che lo porterà a provare martedì e mercoledì a Misano la moto italiana, fresca del primo storico podio in MotoGP, ottenuto con una straordinaria prova di orgoglio di Aleix Espargaro, capace di tenere testa a Jack Miller e la sua Ducati in un ultimo giro denso di emozioni con in palio il terzo posto alle spalle di Rins su Suzuki.

L'urgenza di trovare al più presto un valido sostituto di Vinales ha portato la Yamaha ad anticipare le mosse previste per il 2022 così che a partire dal GP San Marino Riviera di Rimini del 19 settembre a Misano Franco Morbidelli, al rientro dopo l'intervento ai legamenti del ginocchio, farà il suo ingresso nella squadra ufficiale ed il Team Petronas lo rimpiazzerà con Andrea Dovizioso, che ha già un contratto per l'anno prossimo e nelle ultime gare di questo sarà compagno di Valentino Rossi. Così quello che doveva essere un team in cui crescere giovani emergenti si ritroverà a schierare due piloti di lungo corso. E tutto sommato è una bella sorpresa.