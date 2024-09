Toro "matato": l'aquila della Lazio vola in classifica

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima vittoria fuori casa in campionato per la Lazio e primo ko in campionato per il Toro: i granata (anche ieri il presidente Cairo è rimasto a casa per i timori della contestazione) lasciano così la testa della classifica e incassano la seconda sconfitta di fila dopo essere stati eliminati in settimana dall'Empoli in Coppa Italia. Sorride invece la squadra di Baroni che, dopo avere esordito al meglio in Europa League, si porta nel gruppo di alta classifica.

Match strano in scena al Grande Torino. Dove le emozioni si sono concentrate quasi tutte nella ripresa, dopo che Guendouzi aveva portato avanti gli ospiti a inizio gara in seguito al quarto assist di fila (mai nessuno, nelle prime quattro apparizioni in serie A, aveva saputo fare altrettanto) di Nuno Tavares: i granata quasi non reagivano, se non appena prima dell'intervallo con Ilic e Zapata. Poi, nella ripresa, altra musica: Vanoli (espulso nel finale) chiamava Chè Adams schierando così le tre punte, il match si rianimava ma erano ancora gli ospiti a passare con il solito Dia. Di lì in avanti, fuochi d'artificio: Adams trovava un destro incrociato vincente su assist del rientrante Vlasic, la Lazio rinculava un po' ma pareva chiudere i conti a cavallo del novantesimo con Noslin, entrato da meno di un minuto e autore del primo gol con la maglia biancoceleste.

Nel recupero, però, Coco inventava una mezza rovesciata che illudeva parzialmente i padroni di casa, infine però sconfitti davanti al loro pubblico: troppe le disattenzioni della retroguardia granata guidata in porta da Paleari per l'infortunio di Milinkovic-Savic nel riscaldamento. Buon per la Lazio, capace di imporsi nonostante una prova al di sotto delle aspettative di Zaccagni.