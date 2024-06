Tre rintocchi dell'orologio svizzero e l'Ungheria va ko

Ascolta ora 00:00 00:00

Colonia Meglio, semplicemente meglio, la Svizzera, ieri. Anche quando, nel secondo tempo, ha ceduto passo e campo e ha rischiato di essere raggiunta da un'Ungheria corposa e coraggiosa ma poco reattiva in occasione delle due reti che, nel primo tempo, l'hanno messa in un angolo. Duah dopo 12', palla filtrante ricevuta sul filo del fuorigioco - che era, anzi, stato inizialmente fischiato - dopo bella rotazione svizzera al limite dell'area, e destro a giro dal limite del bolognese' Aebischer, ieri largo dal lato sinistro, pallone che Gulacsi, bravissimo a tenere i suoi in partita, ha visto solo dopo che era passato dietro a un nugolo di avversari e compagni.

Nel secondo tempo gli ungheresi, che hanno subito messo dentro Bolla per Lang facendolo andare sulla fascia al posto di Fiola, che è scalato indietro, hanno interrotto più spesso i movimenti svizzeri e provato a ribaltare rapidamente, prediligendo la fascia sinistra (segreto di Pulcinella di questa squadra, ben allenata) dalla quale hanno cercato triangoli e cross, tanti cross, che hanno impegnato sul fisico e sulla posizione i tre centrali di Yakin, bravi tutti nel leggere i palloni. Su uno di questi, un eccelso destro di Szoboszlai a curvare verso la porta, Varga, che un minuto prima aveva messo fuori da posizione quasi analoga, si è sdraiato a pochi metri dalla porta a mettere dentro di testa, dando così inizio a una ventina di minuti nei quali, pur senza creare occasioni clamorose, l'Ungheria pareva avere la spinta per pareggiare.

Al 3' di recupero però Embolo, al rientro 18 mesi dopo l'ultima presenza e 10 dopo un grave infortunio, ha controllato un maldestro colpo di testa di Orbàn su lancio lungo di Sommer e scavalcato Gulacsi in uscita.

Mercoledì, Germania-Ungheria è già decisiva per la squadra di Marco Rossi.