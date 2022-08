Tris d'oro per l'Italia agli Europei: trionfano Ceccon, Panziera e Martinenghi

Una pioggia di medaglie per l'Italia nella seconda giornata agli Europei di nuoto. Dopo quelle della prima giornata, oggi ne arrivano altre quattro. Protagonisti Thomas Ceccon, oro nei 50 metri farfalla e con Margherita Panziera, sul gradino più alto del podio nei 200 dorso. La terza medaglia d’oro arriva poi con Nicolò Martinenghi nei 100 rana, dove Federico Poggio d’argento firma la doppietta azzurra.

Dopo le tre medaglie conquistate nella giornata di ieri, i nuotatori azzurri continuano a regalare emozioni e successi con altri tre ori e un argento. La medaglia più preziosa arriva in ordine con la grande impresa di Margherita Panziera, che era stata la grande delusione delle Olimpiadi, ma sembra rinata a questi Europei e prende l'oro nei 200 metri dorso.

La ventisettenne veneta si mette alle spalle l'inglese Katie Shanahan e l’ungherese Dóra Molnár con il tempo di 2'07''13 e si conferma per la terza volta consecutiva la più forte d’Europa. "Ancora prima di vedere il tempo ho sentito il boato, mi sono detta, è andata bene. Mi sono fatta proprio un bel regalo, è stata una stagione intensa, ci sono stati tanti giorni in cui odiavo nuotare, ma ho resistito e sono qui" le sue parole a fine gara.

Conquista il gradino più alto del podio nei 50 metri farfalla anche Thomas Ceccon. Una gara strepitosa del veneto capace di prendersi l'oro con il tempo di 22''89. In un testa a testa fino all'ultimo respiro con l'olandese Nyls Korstanje e il bulgaro Josif Miladinov, Ceccon conquista il suo primo titolo europeo nella specialità, il primo in assoluto per l'Italia nei 50 farfalla. "I 50 si posso vincere o perdere. Oggi mi è andata bene, forse ho sbagliato un po' la partenza - spiega il gigante veneto -. Il tifo si è fatto sentire tantissimo: è sempre bello gareggiare in Italia".

Uguale metallo anche per Nicolò Martinenghi, che trionfa nei 100 metri rana. Prestazione spettacolare del giovane varesino che domina dall’inizio alla fine e chiude in 58”26 con il record italiano eguagliato. Con lui nella stessa gara anche Federico Poggio che conclude sul secondo gradino del podio a 58''98 e regala una spettacolare doppietta azzurra in questa disciplina. Chiude il podio il lituano Andrius Sidluskas.

"Sono felicissimo, anche se mi aspettavo di nuotare più veloce. Questa medaglia ha un peso importante, poiché arriva al termine di una stagione lunga - spiega l'azzurro -. L’anno post olimpico è sempre delicato, il rischio è di abbassare il livello: invece sono rimasto competitivo". Commosso Poggio: "È tutto incredibile. Mi sono tornati in menti i tempi degli Eurojunior quando gareggiavamo insieme a Nico ed eravamo sempre sul podio".

La giornata di oggi ha visto staccare diversi pass azzurri per le finali dei prossimi giorni: il capitano della Nazionale di nuoto Gregorio Paltrinieri, con il terzo tempo, ha ottenuto l’accesso alla finalissima degli 800 metri. A fargli compagnia ci sarà il classe 2006 Lorenzo Galossi, con il quarto tempo. Non è andata bene a Gabriele Detti, che è stato eliminato insieme a Luca De Tullio nella stessa disciplina di Paltrinieri.

