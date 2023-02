Un'altra tegola per Allegri: Pogba di nuovo indisponibile

Vlahovic titolare, Pogba a casa. Per l'ennesima volta. Stasera, nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio (ore 21, Canale 5), la Juventus non potrà ancora contare sul centrocampista francese: avrebbe dovuto esserci, invece come non detto. «Indolenzimento ai flessori», ha comunicato ieri Allegri. Certo non felice per l'ennesimo contrattempo e per il perdurare di una situazione che non gli ha ancora permesso di schierare il Polpo per un solo minuto dall'inizio della stagione: prima il problema al ginocchio da provare a gestire senza l'intervento chirurgico, diventato poi necessario, quindi la lunghissima riabilitazione e adesso il guaio muscolare più o meno inevitabile «perché, quando si rientra dopo uno stop così lungo, la macchina ha bisogno di un po' di tempo per tornare al top. Pogba non gioca dallo scorso aprile, magari tra due o tre mesi sarà al top».

Sarcastico o no, questo è il quadro della situazione. E la Juve, che già deve venire a capo di una situazione emotiva e giudiziaria complicata, avrebbe volentieri fatto a meno di questo ulteriore intoppo: «Non voglio alibi e nemmeno tornare sui 15 punti di penalizzazione, anche se credo sia la prima volta che uno va a dormire terzo in classifica e al risveglio si trova sotto: noi dobbiamo andare in campo e fare quello che occorre. Adesso pensiamo alla Lazio e alla Coppa Italia: daremo il massimo». Nel mirino, Sarri e Lazio permettendo (in campionato, battuti 3-0 allo Stadium: doppietta di Kean e gol di Milik), la possibilità di raggiungere l'Inter in semifinale.