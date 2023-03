Urlo Bologna: sorpasso in casa Armani

Sergio Scariolo serve un caffè avvelenato al suo amico e rivale Messina e la Virtus Segafredo si prende il primo posto in classifica interrompendo dopo 21 mesi l'imbattibilità dell'Armani al Forum vincendo 75-69 una partita dominata che però ha compromesso nel terzo quarto segnando soltanto 8 punti.

Bologna stordisce una Milano senza fuoco dentro, la batte davanti a 12 spettatori che certo hanno fatto fatica a vedere del bel basket fra le ricche del reame.Troppe assenze, troppi veleni europei.

Belinelli ha denudato Milano alla sua maniera nei primi 10 minuti, 12 punti, mentre la difesa Virtus lasciava a 15 una Milano vuota nei muscoli e nella testa.

Bologna anche a più 16, Armani viva e forse vera soltanto nel terzo quarto: 19-8 nel punteggio e la Virtus deve ringraziare Weems per le sue rasoiate decisive che tenevano Milano ancora sotto 55-57 dopo 30 minuti, mentre Messina malediva le dita gelide che anche da sotto non trovavano felicità, una squadra dalle mani bucate visti i troppi palloni persi nel momento in cui Bologna sembrava aver perso la testa.

Per la Virtus la forza e la rabbia di Mannion, il tocco vellutato di Bellinelli in assenza di Teodosic, i colpi decisivi di Shengelia, Mickey e Lundberg, la ferocia di Hackett su cui Milano sprecava l'ultimo fallo antisportivo.

Per l'Armani unica percentuale decente nei tiri liberi, 24 su 28, per il resto soltanto lacrime: battuta a rimbalzo, mai pervenuta con una giocata armonica, anche Baron, il suo cannoniere con 20 punti, ha chiuso però con 1 solo tiro centrato su 10. Napier ha danzato, ma anche sbagliato tanto, un po' come in coppa Italia contro Brescia. Hines ha dato certo più di Davies e dell'impalpabile Voigtman, mentre Tonut e Melli hanno lavorato bene, ma pure loro prendendo a calci il secchio del latte.

Ora la Virtus deve solo proteggere questo vantaggio in classifica nelle ultime 8 giornate e poi avrà il favore del campo nei play off che si inizieranno il 13 maggio.