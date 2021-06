Usa choc: il basket 3 contro 3 fuori dai Giochi

C'era una volta il Dream Team. Dopo il disastro all'ultimo mondiale, la nazionale americana di pallacanestro a quanto pare non ha imparato la lezione. Ora i dominatori della palla a spicchi rimediano figuracce anche nel basket 3 contro 3, sport che farà il suo debutto proprio ai Giochi di Tokyo. Dove non ci saranno gli Usa campioni del mondo in carica, clamorosamente sbattuti fuori dall'Olanda nei quarti di finale del torneo di qualificazione olimpica in Austria pur avendo nel roster due ex Nba come Dominique Jones e Robbie Hummel. E pensare che sono stati proprio loro ad inventare lo streetball, la pallacanestro da strada.

Il basket 3x3 infatti deriva proprio dalla pallacanestro giocata nei playground, cioè i campetti all'aperto. Inventato alla fine degli anni '80 ad Harlem, quartiere di New York, da una minoranza afroamericana, piano piano ha cominciato a diffondersi in maniera sempre più crescente in tutto il mondo. Fino a raggiungere l'Oriente, dove il formato è stato testato per la prima volta ai Giochi asiatici 2007 prima di essere lanciato a livello mondiale con il debutto ai Giochi olimpici giovanili estivi 2010.

In effetti, non c'è voluto molto per fare entrare la versione da strada del basket nel programma olimpico, nel quale fa già parte la pallacanestro normale, cioè quella in cui i giocatori in campo sono dieci e non soltanto sei. «Il 3 contro 3 è lo sport urbano di maggior rilievo», così anni fa lo descrisse Patrick Baumann, l'ex numero uno della Fiba, la federazione mondiale di basket, scomparso nel 2018 dopo aver dedicato gran parte della sua attività alla diffusione globale della pallacanestro 3x3. Una disciplina che ha visto nel 2018 l'Italia femminile vincere il titolo iridato, il primo in assoluto di una Nazionale italiana di basket. Purtroppo, anche le azzurre di coach Andrea Capobianco sono state eliminate nel preolimpico in Austria. Ma a differenza degli Usa, che hanno invece qualificato la nazionale femminile, per le nostre c'è ancora una seconda chance di ottenere il pass nel torneo di Debrecen.

Stati Uniti che rischiano di restare fuori dalle Olimpiadi anche nel baseball, altro sport made in Usa. In questi giorni a Miami c'è un torneo preolimpico che garantisce un solo posto per Tokyo alla migliore squadra del continente americano. Gli Stati Uniti però non possono contare sull'appoggio delle stelle della Major, perché impegnati in campionato. Quel che è certo, è che se arrivasse un'altra esclusione dai Giochi come quella nel basket 3 contro 3 sarebbe a dir poco clamoroso.