Var e sceneggiate solo da noi. Paghi una, vedi mezza partita

Che Fabregas sbagli nei numeri (il tempo effettivo di Roma-Cagliari certificato è di 53'45, non di 46'), nulla cambia nella sostanza: "Il tempo di gioco effettivo in Italia è bassissimo, si paga fino a 150 euro per vedere mezza partita". Eccolo servito, il calcio delle estenuanti on field review e del melodramma da infortunio dopo contatto lieve.

Da noi tempo effettivo più basso

Ritmo basso, troppi falli fischiati (come nessun'altro in Europa) e un calcio che a calci prende innanzitutto lo spettacolo. La media effettiva in Italia è sotto i 53', oltre tre in meno di Premier e Liga, addirittura 4' sotto Ligue 1 e Bundes. Medie sì in continua evoluzione, ma inesorabilmente tendenti al ribasso: in Parma-Lecce si è crollati a 46', proprio quelli citati da Fabregas, 10' in meno della media tedesca. Sotto i 48' anche Roma-Lazio, poco meglio fece Inter-Udinese con 50'6. Galliani anni fa propose due tempi da 30' effettivi di gioco, con un conteggio più simile al basket, ma nulla è cambiato e in termini di show sono sempre più luci che ombre.

Daltonici "in panchina"

Nonostante l'arancione fluo scelto dalla Lega per i palloni della stagione invernale (foto nel tondo), che rotolando sul verde del campo ha fatto venire il mal di testa ai 2,5 milioni di italiani affetti da daltonismo. Sarebbe stato sufficiente fare come Oltremanica e adottare le direttive formalizzate in Inghilterra dalla Football association per salvaguardare i daltonici ed evitare al tempo stesso palette cromatiche da mal di testa come fu per Svizzera (rosso) contro Camerun (verde, bordato di giallo e rosso) ai Mondiali del Qatar.

Pit stop anti simulazioni

Ed è proprio dal Golfo Persico che arriva un assist alla salvaguardia del gusto estetico nel calcio: è di questi giorni la sperimentazione in Coppa d'Arabia, voluta dalla Ifab e da Pierluigi Collina, del pit stop di 2' per ogni giocatore che richiede intervento sanitario sul campo. Misura introdotta per ridurre simulazioni e velocizzare il gioco.

Un calcio al portafogli

Per guardare il pallone in tv, pur con un'offerta minore, nel 2020 con Dazn (oggi principale detentore dei diritti) si spendeva attorno ai 10 euro, mentre nella stagione in corso per il pacchetto full con tutte le partite arriva a sfiorare i 45. Non che vada meglio a chi si arma di cuscinetto per lo stadio, soprattutto quando arriva una big: così, il tifoso di tribuna spende tra i 25 e i 55 euro per un Lecce-Sassuolo, sborsandone fino a 200 nella casalinga con la Juventus.

Ed è sull'esempio di quanto accade in Europa che il Milan (con l'ok di Inter e Juve) ha proposto in Lega trovando risposte tiepide da molti club - di porre il tetto dei 30 euro ai tagliandi per il settore ospite. E tentare di salvaguardare almeno lo spettatore dello spettacolo calcio, in assenza di calcio spettacolo.