L'avete riconosciuto? Cosa è successo all'ex campione del mondo

Vita nuova, nuovo look. Sebastian Vettel si è presentato con i capelli cortissimi, sembrando quasi irriconoscibile nel video, che immortala le sue prime ore in Aston Martin mentre prova l'abitacolo della monoposto che guiderà nel Mondiale 2021.

Emozione e tanto voglia di riscatto non possono mancare nella nuova avventura di Seb Vettel, che nella prossima stagione affiancherà Lance Stroll in sostituzione di Sergio Perez in Aston Martin. Per il pilota tedesco è arrivato dunque il momento di calarsi nella sua nuova realtà. Nella giornata di ieri si è recato nella fabbrica di Silverstone per iniziare a provare il sedile e i primi aspetti della sua monoposto. La scuderia di Lawrence Stroll è molto ambiziosa e potrebbe consentirgli di lottare per le primissime posizioni della classifica se riuscirà a mantenersi sullo stesso livello della Racing Point, di cui prende il posto.

Nella giornata di ieri la scuderia britannica ha pubblicato su Twitter prima un video con la nuova divisa, mostrando un Seb vestito di verde cui non si era abituati e già questo, dopo cinque anni in rosso, è stato comunque una novità importante e poi un altro video mentre il tedesco prova l'abitacolo con una vistosa stempiatura. Proprio così dopo essersi sfilato il classico casco con la livrea bianca, viene inquadrato con un nuovo taglio di capelli. A dire il vero di capelli ne sono rimasti pochissimi vista l’abbondante stempiatura. Un taglio da marines, che lo rende più maturo delle sue 33 primavere, con uno stile molto diverso da quello di nemmeno due mesi fa, quando ad Abu Dhabi aveva chiuso la sua esperienza con la Ferrari con una folta capigliatura. Chiara la volontà di voltare pagina per il campione tedesco, che è pronto a cominciare una nuova tappa nella sua lunga e straordinaria carriera in Formula Uno.

L'ironia del web

L'immagine del suo nuovo look hanno scatenato subito curiosità e ilarità sui social, diventando subito virale . Così mentre chi ipotizza che in realtà si tratti di un sosia, scherzando sulla somiglianza con il principe William. C'è anche chi scherza, visto il suo approdo in Aston Martin, sul film di 007: "zero zero Vettel, James Bald" (e "bald" in inglese vuol dire "calvo"). Non sono mancati i consueti meme con la sua foto e la scritta: "First reaction: choc!" , con chiaro riferimento ai meme sui fatti politici italiani. Ma soprattutto c'è chi ha ironizzato sugli anni in Ferrari: "Guidare per la Scuderia Ferrari non è per nulla stressante. Lo afferma Sebastian, 33 anni". Perchè in fondo e su questo non ci sono dubbi, gli anni alla Rossa l'ultimo in particolare, devono averlo stressato parecchio.

