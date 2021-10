"Rido...": la risposta al veleno di Vidal a Bonucci

"L'anno scorso abbiamo vinto due trofei ma non abbiamo conquistato lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto" , queste le parole di Leonardo Bonucci rilasciate in un'intervista esclusiva a Prime Video. Il difensore della Juventus pur senza mai nominare l'Inter ha ovviamente pungolato i rivali di sempre dato che sono stati proprio i nerazzurri di Conte a vincere lo scudetto meritatamente e con tanti punti di distacco dalle dirette concorrenti.

La risposta di Arturo

Arturo Vidal, ex giocatore della Juventus che proprio l'anno scorso punì la sua ex squadra con il gol dell'1-0 a San Siro, ha però voluto replicare alle parole del suo ex compagno. "Bonucci ha detto che l'Inter ha vinto lo scudetto per demeriti della Juve? Ah ah ah. Hanno la possibilità di avere la rivincita: vediamo in campo chi è il più forte quest'anno" , queste le parole del cileno ai microfoni di Mediaset Infinity.

Vidal ha poi commentato la vittoria in Champions per 3-1 contro lo Sheriff Tiraspol in cui è andato anche in gol: "Era difficile pensare che questa squadra non potesse vincere, è successo anche l'anno scorso. Però ora abbiamo vinto, dobbiamo continuare così migliorando un paio di cose". Il cileno si augura di stare bene fisicamente quest'anno dato che lo scorso anno non ha potuto essere troppo d'aiuto alla squadra: "Questo è il vero Vidal? Sì, l'anno scorso è stato molto difficile. Non avevo fatto la preparazione perché sono arrivato tardi, ora è diverso: sono contento e al cento per cento".

Domenica sera a San Siro arriverà proprio la Juventus che dopo un inizio claudicante in campionato si sta riprendendo ed ha inanellato quattro vittorie consecutive dopo due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro uscite. L'anno scorso finì due a zero per i nerazzurri che segnarono proprio con Vidal e con Barella dopo una prestazione da grande squadra e contro i nove volte campioni d'Italia.