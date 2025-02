Vingegaard-Pogacar: che botta e risposta

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha cominciato come aveva finito: vincendo. Non sa fare altro o se preferite è quello che Tadej Pogacar (nella foto) sa fare meglio. Alla sua prima uscita stagionale è andato subito a segno. Prima breve corsa a tappe della stagione (sette frazioni, ndr) e prime tre vittorie: due tappe e classifica generale del Uae Tour conquistato per la terza volta. Bene, molto bene, il nostro Giulio Ciccone secondo a 33 e protagonista di una grande prestazione in salita: terzo Bilbao a 35. In classifica l'abruzzese del team Lidl Trek è il primo italiano a salire sul podio dell'Uae Tour dalla nascita della corsa. Non vanno dimenticati i due successi allo sprint ottenuti da Jonathan Milan, che anche per lui questo avvio di stagione è stato più che positivo: con tre successi personali in dodici gironi di corsa, il preludio verso la Sanremo non poteva essere migliore.

Se Pogacar ha iniziato alla grande, il suo rivale Jonas Vingegaard non è da meno: alla Volta ao Algarve em Bicicleta in Portogallo, il fuoriclasse danese ha vinto la cronoscalata finale e la classifica generale. Bene anche il nostro Christian Scaroni, che dopo aver vinto la Classic Var, si è ripetuto nella prima tappa del Tour delle Alpi Marittime e ieri ha anche portato a casa la classifica generale.

Insomma, un buon inizio stagionale per il ciclismo italiano, che lotta tra i fenomeni e che da sabato scorso può fare affidamento su un nuovo CT azzurro: dalla pista alla strada.

Dai velodromi di mezzo mondo all'ammiraglia che fu di Alfredo Binda e più recentemente di Alfredo Martini, Franco Ballerini, Paolo Bettini, Davide Cassani e Daniele Bennati: parliamo di Marco Villa, che in questi anni ha letteralmente rifondato il settore della pista e ora avrà il compito di ridare vita anche a quello su strada. Le premesse, per fare bene, ci sono tutte. Anche perché peggio di così...