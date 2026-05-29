Volata a Pieve: tris di Magnier. Beffato Milan

Lo spartiacque è su a Ca' del Poggio, dove il prosecco incontra il mare, recita il claim. Il sorprendente è vedere sul traguardo di Pieve transitare i velocisti, ancor più incredibile e vedere il transalpino Paul Magnier vincere sulle strade del Prosecco.

Dopo Burgas e Sofia ecco Pieve di Soligo, atto terzo. Pilotato a meraviglia dal tuttofare Stuyven, il francese nato in Texas completa l'opera con una volata regale senza se e senza ma. "Non è il successo più bello perché lo sono tutti, di sicuro è quello più inaspettato", dice il ragazzo della Soudal diretto dall'italianissimo (almeno quello) Davide Bramati.

Vince Magnier, perde il nostro Milan. Anche ieri il gigante friulano è apparso troppo macchinoso e poco fluido nella sua azione. Soprattutto, mal posizionato. "Mi è mancata la ciliegina sulla torta spiega il friulano -, anche se all'ultima curva ho sbagliato il posizionamento", ammette il ragazzo di Buja al quale ormai resta Roma per medicare un Giro fin qui deficitario.

E la classifica? Nulla da segnalare. Oggi si torna a fare sul serio, con una tappa dolomitica di soli 151 chilometri da Feltre ad Alleghe, piena zeppa di montagne (Duran, Coi, Forcella Staulanza, Giau che vale come Cima Coppi e Falzarego) e arrivo in quota. Già nella storia come quinto di sempre a vincere da leader in tutti i grandi giri (Merckx, Martens, Hinault e Contador gli altri), Vingegaard ha la possibilità di aggiornare oggi la sua contabilità. Sempre che ne abbia voglia.

Ordine d'arrivo 18ª tappa Fai della Paganella-Pieve di Soligo: 1) Paul Magnier (Fra, Soudal) km 171 in 3h 46'50'' (media 45,231), 2) Zambanini st, 3) Milan, 4) Busatto, 5) Strong (Nzl), 46) Vingegaard (Dan).

Classifica: 1) Jonas Vingegaard (Dan, Visma) in 70h 44'04'', 2)

Gall (Aut) a 4'03'', 3) Arensman (Ola) a 4'27'', 4) Hindley (Aus) a 5', 5) Eulalio (Por) a 5'40'', 6) Gee West (Can) a 7'09'', 7) Storer (Aus) a 7'14'', 8) Piganzoli a 7'57'', 9) Caruso a 8'34'', 20) Pellizzari a 36'59''.