La "prima volta" di Iserlohn è a misura dell'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

All'ingresso dell'Hemberg Stadion Nord le scritte «Benvenuti» e «Willkommen» (in tedesco) su sfondo azzurro e tra i due stemmi tricolori della Figc. È l'accoglienza riservata da Iserlohn alla truppa di Spalletti sul campo dove si allenerà durante l'avventura europea. La scelta del luogo, inedita per una squadra di calcio, è stata studiata bene: Iserlohn, la «Foresta di Ferro» (buona metafora per quello che dovrà essere il cammino azzurro), è la città della Renania di 92mila abitanti dove l'Italia stabilirà da stasera il suo quartier generale.

Il gruppo graviterà in cinque chilometri tra l'hotel Vierjahreszeiten, il campo di allenamento e Casa Azzurri. Nell'albergo, un'azienda a conduzione familiare situata nel verde e nei pressi di un laghetto (che evoca quello di Duisburg del 2006) con 135 dipendenti di cui 30 parlano bene l'italiano e le cui ceramiche sono di una ditta di Albenga, è stata allestita la famosa stanza dei giochi con ping-pong, biliardo, calciobalilla e la playstation. Ma in generale la struttura avrà un aspetto «casalingo» per l'Italia visto che è stata tappezzata di poster, immagini e foto sin dall'ingresso. In un hotel a un paio di chilometri, il Campus Garden, troveranno ospitalità mogli, fidanzate e familiari dei giocatori.

È pronto da tempo anche il campo di allenamento: il prato appare in perfette condizioni e qui domani pomeriggio Donnarumma e compagni vivranno il primo e unico bagno di folla: 4.000 tifosi in possesso del biglietto ricevuto tramite sorteggio ma che qualcuno aveva pensato bene di rivendere su eBay alla cifra di 200 euro (iniziativa subito bloccata). Poi allenamenti sempre a porte chiuse. Infine Casa Azzurri dove sventolano alte le bandiere di ognuno dei 26 calciatori - e nelle abitazioni vicine c'è chi risponde con la bandiera della Germania... - al Matthias Grothe Halle, il palazzetto intitolato al cestista morto nel 2017. La struttura sarà inaugurata domani alle 19 con la presenza annunciata del ministro degli esteri Tajani e accoglierà partner Figc, tifosi, rappresentanti locali e i media. In programma concerti (Noemi, Mr.

Rain e Tananai), workshop e c'è perfino un'area del Museo del Calcio. Arrivati dall'Italia un centinaio di agenti, tra cui la polizia a cavallo, che collaboreranno con le forze dell'ordine tedesche per la sicurezza della Nazionale.