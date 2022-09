Vranckx e Dest sono rossoneri. Juve, Paredes finalmente

Gli inseguimenti di Juventus e Milan per la mediana sono andati a buon fine. I bianconeri, infatti, dopo oltre 2 mesi di contrattazioni si sono assicurati dal PSG il regista argentino Leandro Paredes in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni (22,6 milioni). Contratto fino al 2026 (1+3). L'ex Zenit è sbarcato ieri a Torino, giusto in tempo assistere alla sfida dei suoi nuovi compagni contro lo Spezia. Pronta la maglia numero 32, non la 5 che rimane, almeno per il momento, sulle spalle di Arthur, anche se la dirigenza bianconera spera di trovare last minute una collocazione all'ex Barcellona. Per il brasiliano timidi sondaggi di Sporting, Newcastle e Nizza, mentre hanno già fatto i bagagli Pjaca (direzione Empoli), Rovella (accasatosi in prestito al Monza) e Frabotta (rientrato solo formalmente dal Lecce per prendere la via di Frosinone).

Colpo a centrocampo anche per il Milan che ha prelevato Aster Vranckx in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (12 milioni) dal Wolfsburg. Visite mediche per il giovane belga (classe 2002) stamattina, dopodiché firmerà il contratto fino al 2027 (1+4) da 1,5 milioni annui. In uscita dal Diavolo resta sempre Bakayoko: l'opzione della doppia risoluzione con Milan (prestito) e Chelsea (proprietario del cartellino fino al 2024) non sta decollando. Vedremo se oggi spunterà una pretendente sul filo di lana. Intanto il Milan, dopo l'infortunio di Florenzi contro il Sassuolo, corre ai ripari: arriva dal Barcellona il terzino destro Serginho Dest in prestito con diritto di riscatto. Infine Balotelli lascia i turchi dell'Adana Demirspor e riparte dalla Svizzera: Super Mario ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno col Sion.