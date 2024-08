Lezione alla Luna, poi kiwi giù dalla gru

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima giornata della Louis Vuitton Cup: la coppa che bisogna conquistare per incontrare il Defender nella Coppa America vincendo la selezione sfidanti. In realtà in questo mondo un poco al contrario che è la Coppa America moderna, Luna Rossa Prada Pirelli ha già incontrato i mostri neozelandesi due volte nelle preliminari e ieri nei Round Robin, regata non valida per il punteggio di selezione. Checco e Jimmy sfoderano una partenza brillante sulla sinistra favorita, primi lati pure, con gli avversari controllati. Poi, la smagliatura: in una manovra di classico match race, i kiwi passano al comando e vincono. «Un piccolo errore riconosce Checco Bruni che ci è costato la regata. Abbiamo avuto un problema di comunicazione a bordo». L'errore è non aver valutato le capacità di stringere il vento dei kiwi. Luna Rossa ha lasciato un po' troppo spazio. Ancora una volta speravamo che il finale del film fosse diverso. Con i kiwi sarà dura: si sapeva prima, e adesso è una conferma. Al rientro in porto nelle manovre di alaggio la barca neozelandese è però caduta dalla gru. I danni non si sanno e verranno valutati. Ma gli sfidanti potrebbero restare senza il Defender, forse come speravano alla vigilia.

Comunque Luna Rossa c'è. Nell'ultima prova della giornata ha sbrigato la pratica con Orient Express con un distacco da misurare con la sveglia. «Sono molto contento del punto che abbiamo conquistato ha aggiunto Checco Bruni - Hanno i foil leggermente più grandi di noi e con poco vento sono pericolosi». Negli altri incontri Orient Express porta a casa un punto preziosissimo contro Alinghi Red Bull Racing in evidente difficoltà di velocità e Ineos Britannia ha battuto American Magic, conquistando un primo punto pesante per la sua classifica.

Tom Slingsky e Paul Goodison sulla barca americana hanno perso il foiling prima della partenza e per tutto il percorso hanno inseguito. Oggi Luna Rossa è impegnata nella terza regata del giorno in un solo incontro con American Magic.

Tv: dalle 14 Italia 1 e Sky