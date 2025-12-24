La squadra Lega per il voto. Scontro sul centro sociale

"Invece di studiare nuove scorciatoie per sanare l'abusivismo del Leoncavallo il sindaco si concentri sulle Famiglie Sospese che a causa di una gestione scriteriata dell'urbanistica milanese si trovano in un limbo pericoloso. Senza casa e con mutui più accesi". La vicesegretaria della Lega e consigliera Silvia Sardone e il segretario provinciale Samuele Piscina, entrambi anche consiglieri comunali, incontrano la stampa mezz'ora dopo il tradizionale brindisi natalizio del sindaco con i cronisti di Palazzo Marino. E la notizia dell'"aiutino" al centro sociale per acquistare la sede storica dalla Famiglia Cabassi ("vogliamo favorire il dialogo, ho consigliato di affidare l'incarico a una banca per periziare l'immobile e studiare le forme di finanziamento" ha detto) fa saltare i leghisti sulla sedia. E il pensiero va all'associazione delle famiglie che hanno acquistato alloggi in palazzi finiti sotto sequestro o bloccati in seguito alle inchieste. Ricordano peraltro che il Leonka ha un debito pregresso di 800mila euro con il Comune per il mancato pagamento della Tari. "Sala ribadisce che il Leoncavallo è una valore per la città? Che tipo di valore può rappresentare il mancato pagamento di 800mila euro di Tari, occupa abusivamente" per 31 anni "e organizza feste ed eventi senza emettere scontrini e rispettare le norme? Sala lo spieghi ai milanesi". Mancano almeno sedici mesi al voto ma il clima da campagna elettorale si scalda. E Sardone e Piscina hanno presentato ieri la squadra dei diciotto responsabili dei Dipartimenti della Lega che lavoreranno alla scrittura del programma e affiancheranno i consiglieri durante l'ultimo anno di mandato. Si tratta di Nadia Dagrada (Animali), Davide Ferrari Bardile (Sicurezza, Protezione civile e Carceri), Deborah Smith (Disabilità e Pari opportunità), Stefano Bolognini e Alessandro Amadori (Istruzione), Lorenzo Peresutti e Piero Migliarese (Università), Emilio Boccalini (Mobilità), Ivo Cassetta (Urbanistica), Piermario Sarina (Commercio), Alan Rizzi (Casa), Annarosa Racca (Welfare), Gianfranco Galli (Salute), Luca Lepore (Bilancio), Marco Giachetti (Ambiente, Verde, Demanio, Arredo urbano), Andrea Poledrelli (Giovani), Massimiliano Orsatti (Turismo), Alessandro Ferrari Manzoni (Servizi digitali).

"Partiamo prima di tutto dalle idee e da una visione che in questi con la sinistra è mancata - afferma Piscina -. L'obiettivo è costruire con i referenti dei singoli dipartimenti le proposte. Sono professionisti. Non parliamo di progetti irrealizzabili come la riapertura dei Navigli sbandierata da Sala in campagna elettorale e mai realizzata ma di proposte concrete". E Sardone assicura che "tutti siamo impegnati al massimo sulle prossime elezioni, Matteo Salvini è in prima linea e sta sollecitando gli altri partiti della coalizione centrodestra a trovare entro inizio 2026 il candidato. Sala sostiene che il governo non ha a cuore Milano? Senza il centrodestra le non ci sarebbero mai state, è lui che non ama Milano". E "la scelta candidato sarà determinante ma vogliamo partire dai contenuti".

Entro aprile i delegati forniranno le rispettive parti e "il programma della Lega sarà pronto a maggio, lo condivideremo con gli alleati". I leghisti sconfessano la giunta green. E Giachetti che dovrà occuparsi di questi temi pensa di "rilanciare il progetto dei raggi verdi per collegare i parchi di cintura".