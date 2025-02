Start up volano del cambiamento e del mondo del lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

Le startup innovative rappresentano, oggi, un patrimonio prezioso per l'economia italiana: dispongono, per loro natura, di una forte capacità innovativa e di una marcata propensione all'uso della tecnologia; una circostanza che le rende attrici cruciali di questa grande epoca di transizioni e cambiamento. Queste ultime sono anche i principali motori della creazione netta di nuovi posti di lavoro. Lo evidenzia la Kauffman Foundation secondo la quale, negli Stati Uniti, le imprese con oltre dieci anni di vita, in media, distruggono più posti di lavoro di quanti ne creino, mentre quelle entranti nel mercato ne aggiungono circa tre milioni ogni anno.

Da uno studio Oecd, inoltre, emerge che tra il 2001 e il 2015 la metà dei nuovi posti di lavoro sia stata prodotta da aziende con meno di cinque anni. L'impatto viene anche confermato dai dati di InnovUp, Assolombarda e Fondazione R&I - Ricerca & Imprenditorialità che raccontano come, dal 2012 ad oggi, la filiera dell'innovazione abbia generato oltre 210mila nuovi posti di lavoro e mobilitato quasi 40 miliardi di euro. Di questi 150mila, pari a circa il 24% di tutta la nuova occupazione creata dal 2012, sono attribuibili alle oltre 30mila startup o ex startup innovative transitate nel rispettivo registro. Realtà che, nei primi cinque anni di vita, hanno fatto segnare un aumento occupazionale maggiore di quello registrato tra tutte le nuove imprese (126% contro 117%) e che, dal 2017 in avanti, hanno stabilizzato la loro crescita di posti di lavoro del 20-30% anno su anno.

Un contributo importante anche a livello economico con 11,7 miliardi di fatturato prodotto e 2,4 miliardi di valore aggiunto. A livello territoriale si rileva una distribuzione non omogenea del valore con una particolare concentrazione nel Nord-Ovest che conta 8.093 startup ed ex startup innovative (34,4%) con 25.

269 dipendenti (43,4%) e una crescita occupazionale più sostenuta rispetto alle altre regioni (173% contro 103%), 5 miliardi di fatturato (43%) e 794 milioni di valore aggiunto (33,4%), grazie anche al rilevante numero di gazzelle, le realtà caratterizzate da una crescita rapida, in questi territori, pari al 56% del totale nazionale.