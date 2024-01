L’oroscopo di Branko del 21 gennaio 2024

ARIETE Una domenica piuttosto vivace, Luna è simpatica in Gemelli, segno legato ai parenti stretti, fratelli e sorelle in particolare. Dopo un periodo di scontri e incomprensioni oraè necessario intavolare un dialogo costruttivo. Auspicabile un’intesa su questioni finanziarie, meglio non avviare cause. Scoprirete come arrivare alla posizione che vi interessa nel lavoro, riuscirete a collaborare con chi detiene il potere. Esiste il matrimonio dell’Ariete senza complicazioni? Basta non prolungare questi momenti di crisi.

TORO Avete il dono di Giove nel vostro segno, che porta entusiasmo e la sicurezza di riuscire, certamente anche i pianeti in Capricorno aggiungono un tocco difortuna. Tante nuove occasioni per i giovani e per le persone sole in amore. Venere bellissima e Marte appassionato sente la sua sensuale vicinanza, come voi sentite il fiato di una persona accanto. Se legati da tempo, Luna si chiede perché mai non vi sposate. È possibile che un Pesci sia nel vostro destino?

GEMELLI Nel segno la prima Luna del 2024, brindate al vostro amore e al successo in arrivo! Le occasioni propizie non mancano, se parliamo di fortunanon si capisce cosa volete di più, Sole e Plutone nel lontano Acquario è un transito che capita per la prima volta, segnala persone autorevoli che vi possono dare una spinta. “Fortuna ed ardir van spesso insieme” dice Metastasio. Stesso ardore, anche di più, dimostratelo in amore. Un tempo eravate più sicuri in amore.

CANCRO Non dovete essere tanto preoccupati per cose materiali, anche se Mercurio aumenta le spese. Non sono una perdita ma un investimento che darà frutti nel futuro. Sarà forse necessario apportare dei cambiamenti ai progetti originali, ma non preoccupatevi perché risulteranno migliori. State comunque attenti nelle collaborazioni, qualcuno cerca di sfruttare le vostre idee. Marte contro, Venere presto nello stesso aspetto, maquando la Luna è positiva voi inventate amori eccitanti.

LEONE Quale che sia il vostro mestiere, adesso le stelle vi obbligano a usare tutte le risorse disponibili, le vostre capacità possono essere impiegate in vari campi:direzione industriale, insegnamento, politica, ricerca scientifica, matematica, legge. Inutile precisare che siete nati anche per arte drammatica e canto. Luna in un punto felice agisce nel campo delle relazioni sociali e delle amicizie. L’amore appare più calmo, a tratti divertenti e, quando esplode in una risata, diventa molto sexy.

VERGINE Il vostro Mercurio transita nel settore della fortuna ed è molto soddisfatto perché vi vede nuovamente ambiziosi e grintosi, infallibili nelle scelte professionali e nelle iniziative economiche. Luna è passata in Gemelli, quadrata a Saturno e Nettuno, il colesterolo va su e giù, l’argomento salute è sempre attuale. Però avete un corpo sempre molto invogliante e passionale, grazie al fuoco che tiene accesoquesto Marte dal Capricorno: passionalità ritrovata.

BILANCIA La protezione dall’Acquario sarà di giorno in giorno più forte, capirete che dovete cambiare direzione nel lavoro, pensare a nuovi alleati e collaborato-ri. Un segnale di fortuna viene dalla Luna in Gemelli che lancia un segnale risolutivo per una questione familiare e per i beni che avete lontano. Tutto va studiato e programmato a fondo, ma attenti a non seguire le piste battute dagli altri, le stelle vi vogliono originali, indipendenti ricercatori d’oro.

SCORPIONE Fino a quando il Sole entrerà nel segno dei Pesci, il 19 febbraio, le nostre previsioni devono osservare una certa prudenza, e così dovete fareanche voi. Tenete sempre a mente che siete coinvolti in uno zibaldone astrale che non avete mai conosciuto prima. È una situazione che può far uscire dal cilindro un bellissimo coniglio. In amore di sicuro accadrà, Marte, Venere e Luna tifano per voi, un tipo innocente si troverà tra le vostre braccia.

SAGITTARIO La vittoria professionale è certa, specie se farete in modo di trattare le questioni più importanti quando la Luna sarà positiva. Oggi e domani transita inGemelli, ambigua e inaffidabile, provoca cambiamento d’umore che voi trasformate in atteggiamenti che stancano le persone vicine. Facile prevedere digestione disturbata, vie respiratorie irritate, dolori reumatici. Anche l’amore dipende dal vostro atteggiamento, quindi rilassatevi e gioite di questa meravigliosa Venere con voi fino al 23.

CAPRICORNO Le stelle vi hanno preparato un’altra domenica ricca di possibilità e di emozioni, Luna è positiva in Gemelli ma quello è il vostro settore della salute, dovete perciò prestare attenzione. Incredibile Giove: soluzioni legali, affari nel settore immobiliare, forse anche una vincita. Dovete però essere preparati anche per qualche momento di tensione in famiglia, con i figli. L’amore è in libera uscita, siete corteggiati da piùdi un segno, non avete che l’imbarazzo della scelta. Bilancia, vi va?

ACQUARIO Affrontate seriamente tutte le cose della vostra vita, ritornate anche a sorridere di voi stessi, delle vostre gaffe, delle vostre paure, arrabbiature.... Sieteentrati nella stagione del compleanno, una delle più importanti degli ultimi anni, perché vi darà tante occasioni per indirizzare la vita sul binario giusto. L’odierna Luna in Gemelli è fortunata per lui e per lei, ma è la donna Acquario che può dire di vivere una seconda vita. Solo una raccomandazione, siete facili alle cadute, attenti al fisico.

PESCI Tra meno di un mese, Sole sarà con voi - come vi siete destreggiati nell’arte di vivere, negli ultimi 12 mesi? La domanda ve la porge Luna in Gemelli abbastanza critica convoi e famiglia, ma quale che sia l’intoppo siete in grado di riparare. Avete ben 7 pianeti che vi seguono, vi guidano, controllano, ispirano! Non c’è bisogno di agitarsi troppo, le questioni pratiche e finanziarie si risolvono quasi automaticamente. Anche l’amore, dopo un breve periodo passato nel deserto, arriva a voi e al vostro azzurro mare. Salute controllo.