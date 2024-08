L'oroscopo del 10 agosto 2024 di Branko

ARIETE Fino a questa sera siete interessati dalla Luna in opposizione, che non compromette il buon andamento degli affari e dell’amore, ma invita a dimostrare più comprensione agli altri. Nelle donne provoca debolezza fisica, rende fragile l’uomo del segno, che ha bisogno di una amante-mamma. Venere transita in Vergine, molto favorevole anche per le cure del corpo, alle quali dedicherete attenzione un’altra volta. È la notte di San Lorenzo, guardate il cielo e individuate la vostra stella.

TORO Siete in una fase della vita che porta con sé un grande potenziale di crescita professionale e umana, ma tutte le situazioni vanno seguite con calma e serenità. Tocca a voi tranquillizzare il coniuge, la famiglia. In questa notte di San Lorenzo siamo tutti romantici, scrutiamo il cielo per veder cadere una stella ed esprimere un desiderio. Voi avete il privilegio di poter contare su Venere nella posizione migliore per quanto riguarda i sentimenti d’amore, che diventa un meraviglioso mix di dolcezza, poesia e fantasia. Proposte a sorpresa.

GEMELLI Un’altra bella luce nel settore della fortuna e dei figli, la combinazione Giove-Luna è quanto di meglio si possa avere per programmare nascite. Nelle ore serali Giove può favorire vincite, ma sarà molto più sicuro puntare su un amore strano e imprevedibile che plana nella vita delle persone sole, come quella stella cadente che tutti potrete vedere in questa fantastica notte di San Lorenzo. In preparazione un nuovo successo lavorativo, avete tanti motivi per essere ottimisti.

CANCRO Le idee non sono chiare, la vostra Luna è per gran parte del giorno pesante: mal di testa, digestione faticosa, debolezza, scontentezza. Un pensiero fisso in amore, morboso. Però c'è anche molto di buono nella vostra agitazione, è da qualche settimana che guardate al futuro con una sicurezza che da tempo non conoscevate più, merito del cambiamento nel cielo astrale. Preparatevi per questa sera, dopo le ore 22:00, Luna entra in Scorpione. Apoteosi di un amore. Incontri.

LEONE Stravaganti e vanitosi, ma anche molto generosi e sempre disponibili ad aiutare la famiglia e gli amici. Nella stagione giusta farete il Babbo Natale, adesso è importante indirizzare la vita verso un futuro, non diciamo per forza nuovo ma certamente diverso, migliore. Anche se la prossima notte Luna non sarà in un vostro segno ideale, le stelle di San Lorenzo brillano per voi. Sono anni che non avete Marte, astro delle battaglie vinte, in aspetto così prorompente.

VERGINE Straordinario fermento nel settore professionale, fiducia da una persona autorevole che potreste incontrare anche in villeggiatura e che vi servirà per gli affari. Influssi invece un po’ faticosi per la salute, moderatevi nel mangiare e nel bere, fegato nervoso. Al mare avrete più possibilità di ammirare Luna crescente nel cielo dello Scorpione, che farà vivere la vostra Venere e metterà in azione Mercurio, pianeta che vi salva sempre nei momenti di crisi economica generale.

BILANCIA Una fortunata Luna nel segno fino alle 22 circa, avete tutto il tempo necessario per parlare di un affare che vi sta tanto a cuore e che non vi fa stare tranquilli nemmeno in spiaggia. O magari inventerete una nuova speculazione, acquisto, vendita. Guadagni anche nel campo dei beni immobili, terreni ereditati. A notte fonda, come per magia, l’atmosfera cambia e ritornerete al ruolo che vi appartiene: fare gli innamorati. Passionale notte di San Lorenzo.

SCORPIONE Una splendida Luna nel segno, dopo le ore 22:00, sinonimo di nuova vita, avrà importanti aspetti diretti con altri pianeti, il più romantico e sentimentale sarà con Venere. Un desiderio d’amore si avvera, dice la tradizione, se formulato nel preciso istante in cui cade la "nostra" stella di San Lorenzo. Mentre si prepara il vostro primo quarto occupatevi di alcuni interrogativi presenti nella vostra vita. Possedete la capacità di saper convincere gli altri, siete imbattibili nelle nuove seduzioni. Desiderati, fosse pure per una notte soltanto…

SAGITTARIO Luna fino a sera ancora in Bilancia, deliziosa per le amicizie, bella anche sotto il profilo estetico, però diventa anche motore di nuove conquiste passionali. Questa potrà essere la sorpresa della vostra notte di stelle cadenti, Plutone diventa motore di nuove conquiste passionali. Diciamo motore perché anche Marte diventa anche birichino, come una Harley-Davidson che vi porta a grande velocità tra le braccia dell’amore incontrato per caso nella notte di San Lorenzo.

CAPRICORNO Questa sera e tutta la prossima notte Luna risplende in Scorpione, il vostro complice più fidato nelle faccende d’amore, specie sotto il profilo erotico. Uomini del segno, avete trovato la vostra dea? Le possibilità di vivere momenti speciali ci sono naturalmente anche per le donne del segno. Venere è felice e chiama amori lontani, protegge insieme a Mercurio i vostri spostamenti. Affidate un sogno segreto a quella stella che vedrete cadere nella notte di San Lorenzo.

ACQUARIO C'è una bella differenza fra un dilettante e un giocatore di professione, come voi. Parliamo della vostra abilità professionale e commerciale, la capacità di trovare nuove possibilità di guadagno e di successo. Mettetevi all’opera nella prima parte del giorno, il terreno è a vostro favore. Non solo questioni puramente tecniche o matematiche, Venere è di ispirazione anche per gli artisti, ma tutti potete fare qualcosa per rendere più belli voi stessi e il vostro ambiente. Si avvicina il tarlo della gelosia, tenetelo lontano almeno la notte di San Lorenzo.

PESCI I cambi di Luna sotto il segno del Leone, settore che nobilita il vostro lavoro, sono sempre positivi per voi. Questa sera, proprio nella notte di San Lorenzo, inizia a formarsi il primo quarto in Scorpione, che sarà completato il 12.

Questa fase lunare gode di bellissima fama non solo nell’astrologia ma anche nella tradizione popolare, si tratta di quel friccico di Luna che fa innamorare. Come ben espresso da Garinei e Giovannini nella canzone “Roma nun fa’ la stupida stasera”… faje dì de sì…