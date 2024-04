L'oroscopo del 12 aprile 2024 di Branko

ARIETE Molto buona questa Luna in Gemelli per gli affari, facilità in incontri verbali e questioni scritte. Anche notizie e fatti che arrivano da fuori possono diventare uno stimolo per andare contro un ambiente che non vi apprezza come meritate. Le emozioni non mancano nemmeno questo weekend, magnificamente illuminato dalla fulgida Venere che estende la sua protezione anche a casa, famiglia, amicizie. La nota più bella è la vostra voglia (riscoperta) di bellezza.

TORO Prima dovete fare il punto della situazione professionale e finanziaria (avere Giove nel segno non significa essere fuori dalla pressione fiscale) poi presentate la vostra idea. Luna si è spostata nel settore del patrimonio, porta nuove rassicurazioni, slancio per professionisti, lavoratori autonomi, avvocati, artisti, medici. Profondo attaccamento alla famiglia, saprete difenderla da qualche disturbo esterno, seguite anche le proprietà lontane.

GEMELLI Figli prediletti del vagabondo Mercurio, oggi e nei prossimi giorni avete la sua particolare attenzione, arriveranno guadagni e successo. Risveglio di primavera anche per il vostro cuore e per i vostri sensi, grazie alla Luna nel segno e la protezione di Venere, stella dell’amore e della fortuna. Fatevi belli, Venere vi vuole raffinati, eleganti, seducenti. Bisogna ritrovare il famoso carisma dei Gemelli, che da solo vi porta a vincere. Marte prevede anche una danza di guerra, ma voi amate le sfide e le provocazioni.

CANCRO Sole in Ariete annuncia altre battaglie per il successo. Risparmiate le forze fisiche, ma potete prendere decisioni per il lavoro-affari, Nettuno vi assiste anche in viaggio. Non solo rinnovamento lavorativo, bisogna cominciare anche il rinnovamento psicologico, mentale. È questo il primo compito di Saturno, portare le persone verso una nuova visione della propria realtà e del mondo. L’amore gioca a mosca cieca con voi.

LEONE Cambia la Luna, due giorni transita in Gemelli, migliorano condizioni e possibilità di guadagno. Riuscite a stabilire ottime relazioni professionali anche con l’aiuto degli amici, che poi ricambierete con la consueta generosità. Le vostre belle mani da pianista stringono tra le dita una nuova incredibile occasione di successo, raggiungono anche un amore grande. È il vostro momento, viaggiate e cercate, spostatevi anche all’estero.

VERGINE Aprile è partito con transiti faticosi, la situazione è andata poi gradualmente migliorando fino alle novità degli ultimi giorni. Però qualcosa è rimasto di non chiarito, in casa oppure nel lavoro, questa Luna chiede spiegazioni. Dovete agire con cautela, ma Mercurio ardente e intraprendete vi darà un segnale su dove andare e da chi. Venere nel caro Ariete arde di passione, un lieve terremoto in amore.

BILANCIA Può una sola bella Luna, come una sola rondine, portare la primavera? Questa amorosa Luna in Gemelli non schiarisce un cielo con tre presenze ostili, ma è di aiuto per affrontare le complicate questioni nel lavoro, collaborazioni, matrimonio. Quella Venere congiunta al Sole, in Ariete è pure sempre una rosa. Con qualche spina, certo ma le rose più belle hanno le spine, che voi toglierete con tanta pazienza e dolcezza.

SCORPIONE Ripensate a quello che è successo nei giorni della Luna nuova in Ariete, lunedì e martedì, oggi si riparte. Venerdì è il giorno governato da Venere che viene sollecitata da una mondiale Luna in Gemelli, che significa per voi uno sfogo verbale che farà sensazione e “scandalo”. Se puntate a essere protagonisti in un ambiente che appare ostile, questo è il giorno dell’azione. Amore che sembra un sogno, rinfrescate la bellezza, rinnovate il look.

SAGITTARIO Luna due giorni in opposizione dai Gemelli, punta anche contro Saturno, Marte e Nettuno - cosa vuol dire? Che il giorno non sarà tranquillo, ma la cosa più importante è non correre rischi per la salute. Una delle sfide che esso lancia è quella di sfogarsi senza trascendere. Maneggiate con cautela gli oggetti taglienti. Venere però è bella, canta alle donne con la voce di Loredana Bertè: sei bellissima, ma nel caso anche “Pazza…”.

CAPRICORNO Solo per una innocente scaramanzia vi diciamo di non cantare subito vittoria, Mercurio è ancora in Ariete e vi aspetta ancora un cambio di Luna in Cancro, ma è sicuro che vistosi miglioramenti sono già nell’aria. Luna incide bene sulla forma fisica, regalatevi un sereno relax, vita all’aria aperta, meglio ancora un soggiorno al mare. Mercurio rende difficile la respirazione. Il cuore però sente e vive la primavera, grandi prove di amicizia.

ACQUARIO Luna si presenta oggi e domani nelle vesti di dea fortuna. Dai Gemelli, segno che occupa il settore più bello del vostro oroscopo, sollecita Mercurio e Venere - cambiate, prima che lo faccia qualcun altro! Splendida luce sull’amore, eventi in famiglia, che rimane ancora al centro dell’attenzione di tutte le stelle importanti, Giove per primo. Viaggiate pure ma con il pensiero sempre davanti alla porta di casa.

PESCI La salute potrebbe risentire del passaggio della Luna in Gemelli: raffreddori, mal di gola, gambe gonfie... notevole anche l’agitazione in famiglia, dovuta alla massiccia presenza di parenti, ma nonostante tutto l’atmosfera è primaverile.

Marte vi dà la forza di andare avanti, Saturno stimola il talento e il senso affaristico, Nettuno compone musica nuova in amore. Nostalgia di un luogo: cosa, chi ricordate?