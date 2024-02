L'oroscopo del 12 febbraio 2024 di Branko

ARIETE Nell’attesa di nuove rincorse professionali, ormai alle porte, o nuove gare sentimentali, approfittate di questa bella Luna nel segno che vi precede per mettere mano alle situazioni rimaste in sospeso. Saturno sostiene che dovete fare i conti con più di qualcuno, a casa e nell’ambiente esterno. Oggi non siete aggressivi, esprimete le vostre emozioni. Un appuntamento con una grande passione è previsto per domani.

TORO È probabile un po' di insoddisfazione a causa degli influssi freddi che arrivano dal segno dell’Acquario. Luna in Pesci vi calma, il vostro amore vi vorrebbe, ma voi fate i capricci. Un sogno nuovo per gli sposi: in aprile le cicogne tornano dall’Africa. Anche se avete fortuna con Giove dalla parte vostra, cercate di conservare un atteggiamento diplomatico nell’ambiente di lavoro (è facile che qualcuno cadrà).

GEMELLI Molte stelle saranno concentrate nel campo del lontano Acquario, altre dirigono il loro influsso verso Pesci, segno che ha tanta importanza per le imprese professionali e finanziarie, preparatevi per un giorno di blackout. Quando la Luna vi va contro siete un pericolo: agitazione, distrazione, prepotenza, reazioni in casa e nel matrimonio. Ma una certa avidità di potere è sempre presente e lo sarà di più domani con Marte.

CANCRO Arrivano notizie positive per il lavoro, per la professione, per gli affari; alle porte del cielo, ai confini del mare, ecco una Luna in magnifico aspetto nel segno dei Pesci, dove naturalmente trova Saturno, che darà a tutte le vostre azioni l’impronta del successo. Sarà più bello l’amore se sarete più semplici, meno costruiti, con un atteggiamento più naturale, e meno sospettosi. In casa bisogna dire la verità.

LEONE Cercate di prendere decisioni in modo autonomo, nel periodo dell’Acquario, i rapporti con gli altri non sono scorrevoli. Domani pure Marte sarà in opposizione. Le collaborazioni registrano problemi. La buona notizia riguarda Luna in Pesci accanto a Saturno (le fondamenta sono solide) mentre Nettuno manda influssi azzurri ai vostri occhi innamorati. Ubriacatevi di emozioni, tutte le emozioni. Cautela con cibo, farmaci.

VERGINE Quando si mette contro qualche strana Luna, come questa in Pesci, si manifestano disturbi di origine cronica, o sintomi da raffreddamento, pressione. Si tratta solo di staccare un po’, se vi sentite esauriti. L’effetto è pure psicologico, non vi trovate bene nel posto dove siete, fate appello alla vostra intelligenza e alla capacità di autocontrollo. Lasciatevi condurre dal vostro amore senza chiedere dove vi porterà.

BILANCIA Situazione molto più fluida, domani finisce la pressione negativa di Marte, che vi ha complicato un po’ la vita, venerdì poi sarà la volta di Venere. Ora, fermatevi solo un momento, per riflettere su come sfruttare le belle influenze, che cominciano a puntare sul lavoro, sul guadagno e sul successo in generale. E poi approfittate della Luna anche per dare uno sguardo alla salute. Figli cari (in tutti i sensi).

SCORPIONE Cielo un po' disordinato, ma la Luna splende anche oggi in Pesci, segno che custodisce i vostri sogni d’amore. Ecco, noi vi diciamo di vivere questo lunedì solo per cose d’amore, seguite anche gli affetti familiari, qualcosa di bello succederà. Il corpo amato è davanti a voi. In un mondo dove il sesso è diventato esperienza in rete, nel cyberspazio, voi lo vivete ancora e sempre alla vecchia maniera. Invidiati.

SAGITTARIO Il buono umore è merito di Mercurio in Acquario, cercate di mantenerlo anche quando si farà sentire Luna dai Pesci, congiunta a Saturno e Nettuno. Transiti nervosi nei rapporti con le donne. Ma questo influsso non compromette il buon andamento del lavoro, commercio, il campo del denaro è solido come la terra del Capricorno. L’amore non manca, ma voi sembrate più interessati alle cose materiali della vita. Che peccato!

CAPRICORNO Settimana di partenze per il vostro segno, domani esce Marte, venerdì Venere. Ma entrambi si spostano nel campo del patrimonio mobile e immobile, che è già sotto la protezione di sei pianeti! Persino a noi che scriviamo queste righe la situazione sembra esagerata, troppo bella per essere vera al 100%. Scegliete la situazione, il progetto, l’obiettivo che vi interessa di più e portatelo fino in fondo, al trionfo!

ACQUARIO Luna in Pesci è nel campo del denaro. Nettuno in quel segno non porta soldi, ma fa vincere col talento, il vostro modo speciale di lavorare, creare, inventare. Come sapete proporvi agli altri, che vi ascoltano rapiti. Usate il talento pure per convincere un amore. Un anno fa chi si rispecchiava nei vostri occhi? Qualcuno di voi cerca nella memoria un volto, nome, fatto... ma la vita va avanti e piuttosto bene, sembra.

PESCI Alle sorprese nel privato aggiungiamo le opportunità per migliorare nel lavoro, carriera, affari. Luna ancora nel segno forma 4 influssi eccezionali con i pianeti esterni più in diretto contatto con Saturno e Nettuno, un regalo delle stelle da sfruttare poiché nulla cade dal cielo. Anche in amore bisogna lottare per dare soddisfazioni a un cuore che palpita. Siate più coraggiosi nelle conquiste. San Valentino è vicino.