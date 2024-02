L'oroscopo del 13 febbraio 2024 di Branko

ARIETE Luna nel segno vi consente di dedicarvi a vita personale e lavoro con soddisfazione e sensibilità. Ora assorbite come una spugna umori e sensazioni di chi vi circonda, c’è il rischio che questa ipersensibilità venga scambiata per debolezza. È abbastanza facile sfruttarvi specie in amore ma siamo in clima di San Valentino, è una sottomissione piacevole. Marte in aspetto col Sole stimola vitalità e lavoro, ottimi risultati.

TORO Finché siete sottoposti alla pressione di Marte dovete essere pronti agli imprevisti, oggi il pianeta è congiunto a Plutone, segnali di aggressività nel mondo professionale. Anche se non è limpido l’atteggiamento di certe persone del vostro ambiente, siete in grado di mantenere le vostre posizioni. Consultatevi con gli amici, ne avete accanto uno che è un tesoro. Saprete convincere chi amate, domani Luna innamorata.

GEMELLI In marcia verso un nuovo successo professionale e finanziario, unite la vostra energia istintiva a volontà e programmazione più attenta. Incontri importanti, viaggi, vita sociale e mondana. La passione non manca, ma c’è un’insoddisfazione, come mai? Siete tanto presi dal successo, non caricatevi di inutili problemi nel privato, Venere è in un punto alto del vostro oroscopo e un Marte ardente compie l’opera.

CANCRO Nel matrimonio ma anche in una relazione stabile possono insorgere dissapori sull’amministrazione dei beni comuni, per esempio le spese, perché è facile che uno dei due butti via il denaro di entrambi. Con questa Luna nel segno dell’Ariete il momento non è adatto per ottenere un prestito. Fate tutto in maniera distaccata, fredda, lucida. Arriva un primo segnale del nuovo Marte positivo: il risveglio della passione.

LEONE Non escludiamo un nuovo promettente passo in avanti nel lavoro e in affari, nonostante la difficile opposizione del Sole, che tocca però più le collaborazioni. Legalmente è tutto ben chiaro? In casa c’è sempre qualcosa che non va, le discussioni tra i coniugi nascono spesso a causa dei figli. Ma in amore, sollecitate dalla Luna in Ariete, arrivano nuove accattivanti fragranze, risveglio dei sensi.

VERGINE Scegliete qualcosa di nuovo in amore, se vi sentite insoddisfatti, non sarà per sempre, ma uscirete dal tran tran di cose mille volte viste e sentite. Luna in Ariete risveglia la passione, Giove protegge incontri e favorisce nuove conoscenze, ma voi rischiate di usare il suo appoggio solo per mettere in ordine l’amministrazione... E un giorno potreste dispiacervi nel ripensare alla montagna di bene offerta da febbraio.

BILANCIA Luna opposta è stressante per il fisico ma produce una più intesa volontà al cambiamento. Saturno, ben piazzato nel campo degli affari, protegge prodigiosamente tutte le iniziative professionali-commerciali. Potete vendere o acquistare con profitto. I soldi ora arrivano con regolarità, grazie a Mercurio fortunato. In amore sarete all’altezza della vostra fama, del vostro sex appeal. Liberi di fare nuove esperienze.

SCORPIONE Imprevisti, alcuni piuttosto piacevoli. Sono giorni di fuoco da oggi a domenica, consentono di fare tagli netti. Non c’è alcuna insicurezza in voi, sapete dove volete arrivare, perché e come. Gli altri cominciano a prender- vi sul serio. Nel cielo è sempre presente un pensiero per la famiglia e la casa, pure i giovani del segno possono avere qualche problema con i genitori. Dopo una delusione siete pronti a innamorarvi.

SAGITTARIO Siete in alto nella scala del successo, ma non ancora in cima. Questa splendida Luna in Ariete vi dà la spinta necessaria, aggiunge fortuna. Oggi o nei prossimi giorni, Saturno può tagliare un ramo vecchio, questo è il momento giusto per liberarvi di lavori che non vi interessano. Le novità in arrivo sono eccezionali. Marte manda un influsso molto passionale, festeggerete San Valentino con un giorno di anticipo. Incontri!

CAPRICORNO Piano piano, dolcemente. Sensibili ai cambiamenti climatici, attenzione ai bronchi, gola, schiena. Luna in Ariete provoca confusione in famiglia, ma un ritardo nel lavoro o nelle entrate finanziarie non compromet- te il risultato finale. C’è un aumento nelle spese personali. Atteggiamento in amore un po' antiquato. È sbagliato il vostro modo di proporvi, siete ancora voi che dovete dare di tutto e di più, è la legge di chi ama.

ACQUARIO Promozioni in vista, non dovete essere agitati e preoccupati per la carriera, siete nell’elenco delle persone vincenti. Nella classifica dei personaggi più influenti c’è sempre qualche Acquario. Mercurio assicura che i soldi sono in viaggio, ma se riusciste ad andar loro incontro... Molte cose avete capito della vita, ma coniuge e figli restano un mistero per voi. Parlano un'altra lingua. Una scintilla passionale, Luna in Ariete.

PESCI Chi si trova solo, per una ragione o per un’altra, ha in questo periodo la possibilità di uscire dalla solitudine affettiva, esistenziale. Il grande Giove è portatore di nuove persone nella vostra vita, alle donne fa incontra- re un nuovo uomo, maturo e benestante. Preparatevi sin da questo San Valentino al periodo più importante dell’anno, che inizierà il prossimo lunedì 19. Il ritorno del Sole nel vostro segno!